Дольщики долгостроя по бульвару Зеленому в Новочебоксарске получат компенсацию

Им вернут вложенные в квартиры деньги

С 31 марта в России начнутся очередные выплаты участникам долевого строительства, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. В их числе и жители Чувашии.

И маткапитал не пропадет

Компенсации будут выплачены 564 гражданам, внесшим деньги за будущие квартиры, но не дождавшимся обещанного жилья. Об этом сообщает российский Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Выплаты получат обманутые дольщики семи проблемных домов, которые находятся в Пермском крае, Ленинградской, Брянской, Томской и Свердловской областях и в Чувашии.

В нашей республике в список попала «незавершенка» на 232 квартиры в Новочебоксарске по бульвару Зеленому, 3а (застройщик — ООО «Фирма Три Асс»). Дольщики этого дома начнут получать выплаты на текущей неделе, 31 марта, общая сумма возмещения составит порядка 91 млн рублей.

Как сообщает фонд, компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Площадь квартиры, за которую можно получить возмещение, не должна превышать 120 кв. метров. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве. Если при оплате договора использовались средства материнского капитала, то деньги вернут в Пенсионный фонд с возможностью их повторного использования.

Сроки остались на бумаге

Минстрой республики разработал график встреч с дольщиками недостроенных домов в нынешнем году. Общаться с людьми, рассказывать о движении дел на строительных площадках просто необходимо. И, кстати, первая встреча в январе прошла как раз на объекте в Новочебоксарске по бульвару Зеленому, 3а.

Напомним, фирма «Три Асс» начала строительство дома еще в 2017 году и должна была закончить в октябре 2019 года. Но, как это нередко бывает, оговоренные сроки остались на бумаге. В марте прошлого года застройщик был признан банкротом. В отношении него возбуждено уголовное дело ввиду нецелевого использования денежных средств дольщиков. В июле того же года в адрес федерального Фонда защиты прав дольщиков было направлено ходатайство о выделении средств на завершение строительства или выплату компенсаций дольщикам. В течение первого квартала этого года фонд должен был принять решение по этому объекту. И он его принял, вместо квартир люди — те, кто сочтет этот вариант развязки затянувшейся жилищной проблемы наиболее оптимальным — получат вложенные в строительство деньги.

Проблемный дом могут и достроить

Общаясь с дольщиками, которые должны были занять в доме 83 квартиры из 232, первый заместитель руководителя Минстроя Владимир Максимов сообщил, что конкурсный управляющий объекта уточнил число участников долевого строительства, не потерявших надежду получить жилье. Соответственно, они смогут претендовать на свои квартиры после завершения строительства объекта. «Ожидаем, что при благоприятном исходе событий, в конце этого года мы сможем выйти на строительную площадку и в течение полутора лет завершить строительство», — отметил Владимир Максимов.

Также в этом году в Новочебоксарске состоялась встреча с дольщиками позиции 1 по улице Советской. Строящийся жилой дом еще в феврале прошлого года был включен в Единый реестр проблемных объектов. В ноябре Глава республики Олег Николаев обратился в федеральный Фонд защиты прав дольщиков с ходатайством о признании застройщика — ООО «Альянс-Недвижимость» — банкротом. Подано соответствующее заявление в Арбитражный суд республики, который должен оценить, в состоянии ли застройщик достроить дом своими силами.

Следует напомнить, что в отношении ООО «Альянс-Недвижимость» возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании средств дольщиков.

Эта же строительная компания, кстати, взялась за строительство ЖК «Гагаринский» в Чебоксарах. В итоге теперь и этот объект на особом контроле властей республики — в нынешнем январе он включен в единый «проблемный» реестр. Прорабатывается вопрос по его достройке также с привлечением Фонда защиты прав дольщиков.

А в этом ведомстве говорят, что в восстановлении прав сегодня нуждаются более 121 тысячи россиян — участников долевого строительства. Сегодня более 50 тысяч из них по ходатайству регионов должны решить свои проблемы через Фонд защиты прав дольщиков, с ними ведется работа. По принятым в 2019-2021 годах Наблюдательным советом фонда решениям фактически восстановлены права 26 тысяч граждан: из них 16,7 тысячи получили выплаты возмещений (26,8 млрд руб.), 9,3 тысячи — квартиры. По словам гендиректора фонда Константина Тимофеева, решение о выплате компенсаций чаще всего принимается по объектам с низкой степенью готовности или с небольшим количеством пострадавших граждан.

А сколько сегодня в России вообще обманутых дольщиков? «Сейчас — 2905 проблемных домов. Это ориентировочно 196 тысяч дольщиков. Но расчет примерный, потому что некоторые квартиры принадлежат юридическим лицам», — цитирует ответ Константина Тимофеева «Российская газета».

К СВЕДЕНИЮ Чувашский фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сообщает, что принимать претендентов на компенсацию будут по адресу: г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, офис 404. Часы приема: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт и договоры участия в долевом строительстве.

Фото cap.ru

Застройщику ЖК «Алые паруса» в Чебоксарах поручено завершить строительство объекта в ближайшее время и до конца мая благоустроить территорию.

Публикуется в рамках проекта «Защитить права дольщиков», выходящего при поддержке Мининформполитики Чувашии