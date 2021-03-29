Чем Цивильск привлечет паломников и туристов?

В Цивильск приехала проектная группа московской архитектурной школы «МАРШ». В планах у разработчиков — подготовка концепции развития городского пространства и воссоздание исторической части города с тем, чтобы привлечь туристов и паломников. Также проектная группа предлагает развивать социальную, культурную и экономическую среду с учетом потребностей жителей города. От цивилян уже поступили предложения организовать лагерь для рыбной ловли и построить веревочный парк, также горожане посоветовали перевести традиционную Тихвинскую ярмарку в круглогодичный формат, а ярмарочную площадь использовать для организации музыкальных фестивалей республиканского и всероссийского значения.

По словам главы администрации Цивильского района Сергея Беккера, на территории города можно успешно развивать гастрономический и спортивный туризм, в полной мере используя удобное расположение города на федеральной трассе М7.