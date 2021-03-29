Чем Цивильск привлечет паломников и туристов?

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

В Цивильск приехала проектная группа московской архитектурной школы «МАРШ». В планах у разработчиков — подготовка концепции развития городского пространства и воссоздание исторической части города с тем, чтобы привлечь туристов и паломников. Также проектная группа предлагает развивать социальную, культурную и экономическую среду с учетом потребностей жителей города. От цивилян уже поступили предложения организовать лагерь для рыбной ловли и построить веревочный парк, также горожане посоветовали перевести традиционную Тихвинскую ярмарку в круглогодичный формат, а ярмарочную площадь использовать для организации музыкальных фестивалей республиканского и всероссийского значения.
По словам главы администрации Цивильского района Сергея Беккера, на территории города можно успешно развивать гастрономический и спортивный туризм, в полной мере используя удобное расположение города на федеральной трассе М7.

Опубликовано: 29 марта 2021 г.


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Один Ответ

  1. Еще б и асфальт на ярмарке был… А то как взглянешь «Играй, гармонь», снятую в Цивильске, где грязь по колено, так и хочется сказать: «А слабо дороги сделать сначала?»

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