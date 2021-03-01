В республике стартует традиционный конкурс «Лучший предприниматель Чувашии»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, его цель — популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя среди населения.
Конкурс, организованный министерством и республиканским бизнес-инкубатором Центра «Мой бизнес», проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди его номинаций — «Лучший социальный проект», «Лучший туристический проект», «Лучший сельхозтоваропроизводитель», «Женщина в бизнесе» и так далее. А жителям республики в возрасте до 35 лет включительно, желающим начать собственное дело или реализовать новый бизнес-проект, организаторы предлагают поучаствовать в конкурсе «Открой свое дело».

Опубликовано: 25 марта 2021 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.