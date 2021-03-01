В республике стартует традиционный конкурс «Лучший предприниматель Чувашии»

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, его цель — популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя среди населения.

Конкурс, организованный министерством и республиканским бизнес-инкубатором Центра «Мой бизнес», проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди его номинаций — «Лучший социальный проект», «Лучший туристический проект», «Лучший сельхозтоваропроизводитель», «Женщина в бизнесе» и так далее. А жителям республики в возрасте до 35 лет включительно, желающим начать собственное дело или реализовать новый бизнес-проект, организаторы предлагают поучаствовать в конкурсе «Открой свое дело».