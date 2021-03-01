Чебоксарцы собрали полный комплект наград всероссийских соревнований по чир-спорту

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Недавно в Нижнем Новгороде завершились всероссийские соревнования «Кубок Горького» по чир-спорту — танцевальному виду спорта, включающему в себя хореографические и акробатические элементы. Участниками состязаний стали около двух тысяч спортсменов из 27 регионов России.
В условиях острой конкуренции воспитанники Федерации чир-спорта и черлидинга города Чебоксары проявили себя достойно — обладателями «золота» в дисциплине «чир хип-хоп двойка» среди взрослых стали Анна Назарова и Дмитрий Смирнов. В этом же виде программы, но у юниоров третье место заняли Ксения Зеленцова и Александр Васильев. В свою очередь, серебряную медаль в дисциплине «чир хип-хоп группа» завоевала команда «InMotion two», выступившая в группе мужчин и женщин. А юниорская команда «Fluff» показала сложную программу, но в итоге осталась в шаге от пьедестала почета.

Опубликовано: 24 марта 2021 г.


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