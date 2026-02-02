Илья Абаськин награждён второй медалью Жукова

Активист Комитета солдатских матерей Чувашии и участник программы «Время СВОих» Илья Абаськин получил свою вторую медаль Жукова. Эта государственная награда вручается за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

За этой наградой — история воина. Илья Абаськин — гвардии сержант, который за боевые заслуги также был удостоен Георгиевского креста, медалей «За отвагу», Суворова и «За воинскую доблесть». После тяжёлого ранения он вернулся к активной жизни и решил продолжить служить стране на гражданском направлении.

А ещё — история гражданина. Для него важно показывать, что все усилия бойцов и государства направлены на мирное небо над головой. Являясь подшефным депутата Государственной Думы Аллы Салаевой, он активно участвует в программе адаптации «Время СВОих», где получает новые навыки. Он также сотрудничает с Государственным архивом современной истории Чувашской Республики, помогая сохранять историческую память.

Его общественная работа — это естественное продолжение долга: помощь семьям мобилизованных через КСВО, встречи с молодёжью, участие в проекте «Время СВОих». Это конкретная помощь и живой пример.

Получение второй медали Жукова отмечает его боевые заслуги и подчёркивает значимость его нынешней работы. Поздравляем Илью Абаськина с высокой наградой. Желаем ему крепкого здоровья и успехов в его общественной работе.