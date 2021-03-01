Элли Юрьев задал новую планку национальному книжному искусству

Соавтор тысячи книг

По прихоти судьбы работа в книжной графике стала для Элли Юрьева, живописца по образованию, основной. За годы творчества им были оформлены сотни книг и не менее тысячи он отредактировал, работая в Чувашском книжном издательстве. Поэтому влияние Юрьева на национальное книжное искусство не исчерпывается только его собственными произведениями, а в большой степени проявилось как результат его работы с художниками, редакторами, печатниками, всеми теми, кто так или иначе причастен к созданию книги.

Не имея специального образования, Юрьев с присущей ему страстностью и пытливостью быстро и глубоко освоил издательское дело во всей его сложности и стал настоящим экспертом, к мнению которого прислушивались все. При этом его познания охватывали все стороны книгоиздания — от верстки и выбора бумаги до тонкостей полиграфии. Нет сомнения, что все это было результатом огромной работы по самообразованию, изучению всех доступных достижений в области книгопечатания.

СПРАВКА «СЧ» 25 марта исполняется 85 лет со дня рождения Элли Юрьева — живописца, графика, медальера, автора государственного герба Чувашии, одного из первых чувашских дизайнеров. Художник много внимания уделял и книжному делу. В конце 60-х и в начале 80-х он работал художественным редактором Чувашского книжного издательства. В оформлении Юрьева издано несколько сотен книг, а за книги «Поэты Франции», «Поэты Венгрии» и «Поэты Польши» он был удостоен Государственной премии имени К.В. Иванова.

Деятельность Элли Михайловича на посту художественного редактора в 60-х годах и особенно в начале 80-х показывает, как одна яркая, глубокая и талантливая личность может изменить не просто работу отдельного предприятия, но, по сути, сформировать целое направление в искусстве. Именно в это время в напряженной работе, поисках, терзаниях, пробах и ошибках, происходило становление особого, сейчас уже легко узнаваемого стиля новой чувашской книги.

Общение с авторами, а в это время к работе над оформлением книг привлекались талантливые и самобытные мастера Чувашии, наверное, не обходилось без трений. Живописцы, не получившие специального образования в области книги, выполняя качественные рисунки, порой проявляли непонимание особенностей книжного конструирования, полиграфических нюансов. Талант художественного редактора состоит не только в организации образа книги, но и в умелом направлении труда художника, что не всегда понимается и принимается творческой личностью. Однако бескомпромиссность, благородство и честность Элли Юрьева, его искренняя увлеченность задачей создания высококультурного облика национальной книги были всегда безоговорочно ясны всем. Сегодня можно с уверенностью сказать, что с приходом Юрьева Чувашское книжное издательство обрело несгибаемый эстетический стержень, который до сих пор, спустя уже много лет как Элли Михайловича нет с нами, держит чувашскую книгу на достойных культурных позициях.

Первоосновой, сформировавшей эстетические ориентиры, для Юрьева стала национальная вышивка. Глубокое чувственное понимание художником чувашского орнамента предопределило стилистику всей юрьевской графики.

Одна из ее важнейших отличительных черт — безукоризненная силуэтная ясность изображений, стремление к однозначности линии, ее принципиальной четкости. Это качество — одно из самых драгоценных в книжной графике, оно позволяет рисунку быть в гармонии с текстовым набором, не разрушает плоскость страницы, а поддерживает ее, сохраняя эстетическое равновесие разворота.

Разумеется, в очень большой степени своеобразие графического языка Элли Юрьева коренится в самой личности художника, его характере, отважном, честном и бескомпромиссном. В графической манере Юрьева нет нарочитости и искусственности. Она воспринимается как отпечаток и продолжение его естества.

С азартом предаваясь творческому поиску в книжном искусстве и промышленной графике, Элли Михайлович обратился к фотографике и вышел здесь на совершенно новые рубежи, по сути дела предвосхитив открытия компьютерной графики. Ставшие ныне рутинными приемы 2D-графики были в то время настоящим открытием этого универсального художника. Уменьшенные и клонированные орнаментальные мотивы Юрьев превращал в оригинальный фон для текста и рисунков, с его легкой руки они вошли в чувашскую книгу. Этот прием, используемый при создании казначейских билетов и прочих ценных бумаг, примененный в книге, создает удивительный эффект драгоценной текстуры. Как поры, покрывающие кожу, микроскопические просветы белого листа делают поверхность страницы дышащей.

Надо признать, что не все и не сразу оценили этот новаторский прием Элли Михайловича, иногда слышались и иронические комментарии. Но орнаментальные текстуры быстро завоевали популярность в прикладной графике, а в книжном искусстве надолго стали своеобразной визитной карточкой Юрьева.

В стремлении Элли Юрьева к эстетичной, культурной книге изменение отношения к цвету и фактуре страницы в наибольшей степени проявилось в оформлении поэмы К. Иванова «Нарспи» (1985) — одной из самых фундаментальных его работ.

Деление поля страницы по вертикали почти пополам, смещение текста к внутреннему полю, широкий оборочный рисунок веток и другие приемы создают внутри каждого разворота удивительно уютную замкнутую среду. Одно из замечательных открытий Элли Михайловича — маленькие сюжетные вставки свободного формата, возникающие посреди текста, этакие стоп-кадры, как вспышки, освещающие сюжетную линию, но не нарушающие гармонию разворота.

Нельзя не поразиться продуманности макета этой замечательной книги. Кажется все, от формата до мельчайших деталей работает слаженно и создает гармоничное целостное впечатление драгоценного изящного произведения.

Рядом с хрестоматийной реалистичностью гравюр Петра Сизова, экспрессивностью и трагизмом Ивана Григорьева, наивной просветленностью акварелей Анатолия Миттова «Нарспи» Элли Юрьева выделяется особым драматизмом, суровой поэтичностью. Он создает самое трудное и самое ценное в иллюстрации: атмосферу произведения. Но главное, чего удалось достигнуть художнику в этой книге — ее дизайнерская целостность и гармоничность.

Книги, оформленные Элли Юрьевым, вошли в золотой фонд чувашского книгоиздания. За каждой из них — напряженная работа недюжинного разностороннего таланта, безупречный вкус и эстетическое чутье, глубокий аналитический ум и творческая смелость. Но не менее важная часть его наследия — создание традиций национального книжного искусства, традиций, сочетающих высокие эстетические требования европейского книгоиздания со своеобразием и неповторимостью чувашской культуры.

Виктор Бритвин, заслуженный художник России

Фото visitvolga.ru

Зачетная книжка студента Тбилисской академии художеств Элли Юрьева. Начало 1960-х годов.