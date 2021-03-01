Премьеру посвятили трудовому подвигу жителей республики

В Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова работают над спектаклем «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое), посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Премьера запланирована на апрель.

Спектакль «Инкеклĕ телей» поставлен по рассказу Юлии Николаевой (инсценировка Сергея Павлова), режиссер и художник-постановщик — художественный руководитель театра, народный артист СССР Валерий Яковлев.

Как рассказали в Чувашском драмтеатре, действие разворачивается в 1938-1945 годах. Главный герой, Аркадий, возвращается после ранения в родную деревню, где не был четыре года, о своей семье он ничего не знает. По дороге домой он вспоминает свою свадьбу, проводы в армию всем селом, встречу с женой Валей в Бресте, начало войны и как попал в лагерь для военнопленных. После освобождения из плена его определили для обороны моста от фашистов, там он получил контузию и долго лечился. За это время подросли дети — сын Алешка и дочь Роза. Но Аркадий еще не знает, что дома его ждет неприятная новость — у детей есть отец…

«Спектакль «Инкеклĕ телей» открывает новые страницы истории нашей страны, и в частности, Чувашии. В суровые морозные дни женщины и дети копали окопы Сурского и Казанского оборонительных рубежей, болели и умирали от болезней, голода и холода. Это должен знать каждый. Также важно не просто изучать эти события, а делать для себя важные выводы о том, как следовало бы правильнее поступить в той или иной ситуации, по-человечески», — рассказал Валерий Яковлев. Он отметил, что спектакль был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но из-за коронавируса премьеру отложили. Постановку немного изменили и дополнили новыми сценами.

Фото drama21.ru

В конце января в Чувашском драмтеатре состоялась открытая репетиция спектакля «Инкекл? телей» для школьников, студентов и артистов. Мастер-класс провел худрук театра Валерий Яковлев.