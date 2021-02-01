Жители Урмарского района через прокуратуру и суд добиваются ремонта моста

Речь об аварийном мосте, пролегающем через реку Аря на автомобильной дороге около деревни Арабоси — его опорные части разрушены, ремонтные работы здесь не проводятся. Прокуратура обращалась в районную администрацию с представлением о приведении моста в порядок. Однако длительное время не было никаких подвижек. Пришлось действовать через суд, который недавно обязал райадминистрацию произвести ремонт железобетонного мостового сооружения и проходящей под ним водопропускной трубы. На это ответчику дано шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
Опубликовано: 25 февраля 2021 г.
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