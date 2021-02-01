Конкурс в школу фермеров составил три человека на место

В Чувашском аграрном университете появилась новая аудитория. Только лекции здесь слушают не студенты, а аграрии, уже поварившиеся в фермерском котле. Одни пока не сильно опытные, но есть и по-настоящему маститые. Такие, как глава фермерского хозяйства из Батыревского района, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии Решит Санзяпов, фермер из Козловского района, «капустный король» Василий Семенов…

Это не заурядные курсы повышения квалификации. Федеральный проект инициирован АО «Россельхозбанк» со стратегической целью «содействия созданию новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, повышению эффективности уже действующих, развития и продвижения лучших практик ведения бизнеса в АПК». Он уже прошел апробацию в Ставропольском крае, Башкортостане, Новосибирской и Московской областях. В следующий поток включилась и Чувашия при поддержке регионального Минсельхоза и аграрного университета.

В основе школы — обучение передовым методам ведения бизнеса, формирование маркетинговых стратегий, работа по повышению финансовой и правовой грамотности фермеров. Курс синхронизирован с программой по продвижению региональных брендов, в числе которых «Современные технологии сыроделия» или «Ягодоводство», которые наиболее перспективны и востребованы в Чувашии.

Конкурсный отбор «школяров» прошел в конце прошлого года. Претендентов было немало — по три человека на место. Кроме естественного желания расширить и углубить свои знания, была и материальная мотивация — бесплатное обучение, благодаря «Россельхозбанку». Слушателям, которые в течение двух месяцев успешно пройдут учебу и защитят бизнес-план, будут выданы документы государственного образца о прохождении переподготовки по направлению «Агробизнес фермерского хозяйства».

Старт второму набору школы, охватившему 15 регионов, в минувшую среду был дан в формате телемоста с участием представителей федерального Минсельхоза, «Россельхозбанка», глав субъектов страны, руководителей аграрных вузов. Статус онлайн-мероприятия поднимала и его ведущая — известная актриса Яна Чурикова. А перед прямым включением «авансом» состоялось открытие фермерской школы нашей республики с участием Главы Чувашии Олега Николаева.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Направления подготовки фермеров были выбраны с точки зрения рентабельности и возможности начать бизнес. Это возможность для фермеров постоянно находиться в конкурентоспособной форме. Здесь у нас очень большие заделы. Например, сейчас у нас много маленьких сыроварен. Они работают обособленно, каждая сама по себе. Очевидно, через такой образовательный процесс, выработку единых технологий и объединение усилий мы могли бы выйти на иное качество и, самое главное, на большие объемы производства, на которые, как правило, ориентируются организованные рынки».

За партами аудитории — по вузовским нормам лаборатории — сидели слушатели в белых безрукавках с логотипом «Школа фермеров». Олег Николаев назвал ее еще и «пространством, демонстрирующим эффективность взаимодействия бизнеса, науки и власти».

Как отметил далее ректор университета Андрей Макушев, «общекорпоративная культура, которую мы будем прививать в школе, должна перейти в конкретную производственную кооперацию. У вас есть уникальная возможность проверить себя, свой уже имеющийся опыт». Фермер Василий Семенов подтвердил это, отметив отличные условия для учебы и то, что государство предоставляет возможность фермерам учиться. Необходимость в этом, невзирая на богатый опыт корифеев фермерства, есть. Как напомнил Решит Санзяпов народную мудрость — «век живи, век учись».

И вот на экранах появляются участники телемоста… Ведущая предваряет общение своей оценкой проекта: «Цветок, за которым хорошо ухаживают, будет расти. Так и наша школа, которая тоже растет, расширяясь по всей стране». Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов назвал школу «новым уникальным явлением в российской практике. В этом году учебная программа расширена за счет новых специализаций, среди которых, например, направление сити-фермерств, когда продукты выращиваются в городе, а не за его пределами.

Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут подчеркнула, что проект хорошо зарекомендовал себя, он позволяет субъектам малого агробизнеса получать глубокие теоретические и практические знания, необходимые для наращивания объемов производства. Это особенно важно с учетом возрастающего вклада фермерских хозяйств в российский АПК. Большинство из выпускников первого потока получили гранты на развитие агробизнеса, а также содействие в реализации своей продукции.

Затем последовали выступления губернаторов. Главе Чувашии было предоставлено слово в числе первых. Ему предшествовало выступление создателя сыродельческой империи из Подмосковья Олега Сироты. Яна Чурикова с намеком заметила, что Глава Чувашии и знаменитый сыродел — тезки, это, мол, хороший знак для развития сыродельного бизнеса в республике… «Я пока просто люблю сыр, а Олег Сирота успешно занимается этой очень важной отраслью», — отшутился Глава региона.

Глава также отметил, что проект позволяет участникам достигать личных целей, учит умению «побеждать не просто на рынке, но и преодолевать различные форс-мажорные ситуации как сильные его игроки. Только человек с основательными знаниями готов к этому». В целом же для развития фермерства правительство республики, кроме уже действующих форм поддержки, намерено предусмотреть дополнительно в бюджете 154 млн рублей. Школа должна дать великолепный результат, резюмировал Глава республики.

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На развитие фермерства Чувашии, помимо уже действующих форм поддержки, дополнительно будет направлено 157 млн рублей, сообщил Глава республики Олег Николаев.