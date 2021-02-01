Объявлен конкурс на создание туристического бренда Чувашии

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В нем могут принять участие школьники, студенты, авторские коллективы, а также представители работающей молодежи. Цель конкурса — создать узнаваемые в России и мире символы, которые будут продвигать имидж и гостеприимность Чувашии.
Участники конкурса должны представить свой вариант туристического логотипа республики в цветном и черно-белом вариантах. Логотип должен быть легко читаем, включать в себя оригинальный графический элемент и шрифтовое название.
Конкурс проводится заочно. Отправить свою работу на почту организаторов mail@rbi21.ru можно до 13 марта. Также есть возможность принести работу на электронном носителе по адресу: г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 12б. Итоги конкурса жюри подведет до 25 марта.

Опубликовано: 24 февраля 2021 г.


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