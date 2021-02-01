Производители яиц и куриного мяса назвали причины роста отпускных цен

Ритейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца. Торговые сети уведомили Минпромторг России о том, что производители уже запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%. При этом приведены такие экономические обоснования, как сокращение предложения куриного мяса и яиц из-за птичьего гриппа, сокращение поголовья, а также рост стоимости кормов. Все это увеличивает издержки производителей, сообщает РИА «Новости».

В Минсельхозе России признают, что увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов, а также повышение потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе. Но предпосылок для существенного роста цен на мясо птицы и яйца нет. По данным Минэкономразвития России, с ноября 2020 года по январь 2021-го цены выросли на 5,6%. Стоимость яиц начала расти еще в сентябре.

В то же время, по сообщению газеты «Коммерсантъ», Минсельхоз России предпринимает меры, чтобы не допустить роста оптовых цен на мясо птицы и яйца. Ведется работа с отраслевыми объединениями и крупными производителями. А птицеводческие предприятия попросили правительство не вводить регулирование цен наряду с сахаром и маслом. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что заключать соглашение по сдерживанию цен на яйца не нужно.

В Чувашии, по данным пресс-службы Минэкономразвития со ссылкой на Росстат, основной рост цен на кур и яйца пришелся на ноябрь — декабрь прошлого года. В текущем году они подорожали соответственно на 2 и 3%. Министерством в адрес Чувашского УФАС России направлено обращение о значительном росте цен на яйца. По результатам проверки управление сообщило об отсутствии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования. Повышение оптово-отпускных цен на яйца у местных птицефабрик обусловлено увеличением стоимости кормов на 38,9%, которые составляют 60% стоимости яйца куриного. Дорожают и составляющие кормов. Также причиной роста цен является увеличение стоимости на энергоресурсы, электроэнергию и упаковку.