Сотрудник полиции осужден за незаконное применение электрошокера

В Чебоксарах бывший сотрудник ДПС признан виновным в превышении должностных полномочий с применением спецсредства. В сентябре прошлого года около 7 часов утра он прибыл к одному из кафе в Чебоксарах — для разбирательства по сообщению о совершении 28-летним гражданином мелкого хулиганства. Как сообщают в СУ СКР по Чувашии, несмотря на спокойное поведение административно задержанного, который не проявлял агрессии и не сопротивлялся, страж порядка применил к нему электрошокер, выпустив 5 электроразрядов. После возбуждения уголовного дела по результатам проведенной служебной проверки не в меру ретивый сотрудник ДПС был освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам. Суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы и на полтора года лишил права занимать государственные должности.