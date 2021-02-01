Большинство налогоплательщиков республики перешли с ЕНВД на «упрощенку»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом со ссылкой на данные налоговой службы сообщила и.о. министра финансов Чувашии Ольга Метелева в ходе еженедельного совещания у Главы республики.
До 1 января этого года работавшие по ЕНВД частично перешли на «упрощенку», другие — на патентную систему, третьи выбрали совмещение режимов. «Если рассматривать только тех, кто выбрал один режим, то из них почти 59% перешли на упрощенную систему налогообложения, 41% — на патент», — пояснила Ольга Метелева.
Напомним, что единый налог на вмененный доход отменен с 1 января 2021 года. В связи с этим предприниматели и организации должны были определиться с новым режимом налогообложения. Как уже сообщала «СЧ», ранее срок перехода был ограничен 1 января 2021 года, позднее был изменен на 1 февраля. А теперь согласно разработанному правительством страны законопроекту указанный срок может быть продлен до 31 марта текущего года.

Опубликовано: 10 февраля 2021 г.


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