Студенты техникумов и колледжей вернутся за парты, но строго в масках

В техникумах и колледжах региона наблюдается явное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день COVID-19 выявлен у 5 человек – трех студентов и двух преподавателей. Число контактных лиц не превышает 50 человек», — сообщил первый заместитель министра образования и молодёжной политики Чувашской Республики Алексей Лукшин в пятницу на региональном оперштабе по коронавирусу.

Изменения позволяют министерству образования и молодежной политики Чувашии рекомендовать средним специальным учебным заведениям вернуться к очному режиму обучения.

При этом студентам и педагогам необходимо будет соблюдать масочный режим. На этом настаивает Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

Студенты высших учебных заведений республики пока продолжат обучение в дистанционном формате.