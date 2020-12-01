25-летие со дня образования 101-й особой бригады оперативного назначения войск правопорядка отметили в Чебоксарах

Честь. Мужество. Отвага

В столицу Чувашии для встречи с ветеранами бригады приехал ее командир — генерал-лейтенант Юрий Гаврилович Завизионов.

В мемориальном комплексе «Победа» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-й годовщине образования 101-й ОсБрОН ВВ МВД России.

С 1995 по 2001 год бригада обеспечивала правопорядок на территории Чеченской Республики. В составе бригады в боевых действиях участвовали более 7 тысяч уроженцев Чувашии. В память о погибших была проведена панихида, а к памятнику военнослужащим, павшим в локальных конфликтах, собравшиеся возложили цветы.

Командир бригады генерал-лейтенант Юрий Завизионов вместе с военным комиссаром Чувашской Республики полковником Бахтиером Холиковым вручил 50 юбилейных медалей ветеранам 101-й ОсБрОН.

«На каждой из медалей выгравирован девиз «Честь. Мужество. Отвага» — те качества, которые присущи каждому воину, служившему в рядах бригады. В августе 1996 года при нападении боевиков на столицу Чечни бригада несла крупные потери, но ни один из контролируемых ей объектов не был сдан или оставлен бойцами. Ни одна единица бронетехники не попала в руки противника в рабочем состоянии», — обратился с благодарностью к ветеранам и их родственникам Юрий Завизионов.

О событиях тех лет вспом-нила и председатель Комитета солдатских матерей Надежда Котькова, которая с 1995 года семь раз выезжала с гуманитарными грузами в войсковые части Северного Кавказа.

А затем перед присутствующими выступили ансамбль «Служу Отечеству», военный оркестр Управления Росгвардии по Чувашской Республике и певица Лариса Васильева, которая в 2000 году посещала Северный Кавказ с благотворительными концертами. А рядом со сценой военнослужащие Росгвардии развернули полевую кухню.

«Такие встречи важны и нужны, — поделился впечатлениями Юрий Завизионов. — Потому что здесь встречаются бывшие сослуживцы, делятся важными событиями из своей жизни: кто женился, у кого родились дети. Ведь не всегда можно найти время просто встретиться с друзьями, а такие поводы, как юбилей соединения — отличный предлог, чтобы всем собраться вместе. Также очень важно общаться вживую. Это многого стоит: лично вручить награду матери погибшего бойца, показать, что Родина никогда не забудет их священную жертву. Мне самому очень приятно, когда ребята, которые 20-25 лет назад покинули ряды войск правопорядка, подходят, здороваются, не без стеснения, конечно, рассказывают о своей жизни. Когда ты ешь гречку из полевой кухни, пьешь горячий чай — ощущаешь теплую атмосферу военного братства, и словно бы возвращаешься во времена своей молодости».

СПРАВКА «СЧ» Юрий Завизионов родился 13 января 1952 года в г. Ташкенте, в семье военнослужащего. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Военную службу проходил в Туркестанском, Закавказском военных округах, в Центральной группе войск (Чехословакия), в Ленинградском, Сибирском, Приволжско-Уральском военных округах, в группе советских войск в Германии.

С 1993 года во внутренних войсках МВД России. В 1995 году назначен командиром 101-й особой бригады оперативного назначения СКО ВВ МВД России. В 1997 году — заместитель командира дивизии оперативного назначения СКО ВВ (г. Владикавказ). С 1999 года проходил службу в Сибирском округе ВВ МВД России. 20 сентября 2005 года назначен командующим войсками Северо-Западного округа внутренних войск МВД России.

Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова, Жукова, «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в охране государственной границы СССР».

Юрий Завизионов является автором книги «Через Гоби и Хинган», написанной в соавторстве с Игорем Небольсиным.

Денис Никонов

Фото автора

Бывший командир 101-й особой бригады оперативного назначения Юрий Завизионов возложил цветы к памятнику воинам, не вернувшимся домой.