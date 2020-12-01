В районах Чувашии появятся десять футбольных полей

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола заключили Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Чувашская Республика и Федерация футбола региона. Документ подписан в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни», он включает в себя и строительство спортивной инфраструктуры, и подготовку кадров: судей, тренеров, спортсменов. В частности, в Чебоксарах будет построен малоформатный футбольный манеж, а в других муниципалитетах республики — десять полноразмерных полей с искусственным покрытием и мини-футбольная площадка.

«Уверен, что после подписания документа мы можем говорить о новом этапе в развитии футбола в нашей республике, чтобы инфраструктура для занятий футболом появилась у ребят во всех муниципалитетах», — сказал Глава Чувашии Олег Николаев.