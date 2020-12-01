В Минздраве Чувашии рассказали, как распределят партию из 1012 доз вакцины «Спутник V»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первыми от COVID-19 привьют медработников, учителей и соцработников

1012 доз вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции будут распределены между 11 больницами республики.

Как сообщил журналистам и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов, сначала планируется привить медицинских работников, учителей и социальных работников, так как они контактируют с большим числом людей. На вакцинацию нужно приходить с паспортом, полисом ОМС и документом, подтверждающим факт работы в соответствующей отрасли или организации.

«Как показал опыт вакцинации от гриппа, чтобы создать иммунную прослойку, надо привить от 40 до 52% из групп риска. Если вакцинировать по случайной выборке, тех, кто обратился, то потребуется привить 62% от всех жителей республики. Это большая разница. Вакцинируя группы риска, мы малыми усилиями можем создать очень хороший, напряженный иммунитет республики», — пояснил главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Чувашии Сергей Ефимов.

В прошлом месяце 42 медицинских работника в семи медорганизациях г. Чебоксары и г. Новочебоксарск прошли вакцинацию от COVID-19. Перед вакцинацией они прошли медицинский осмотр и, после исключения противопоказаний, им была сделана прививка. В основном медработники перенесли вакцинацию без температуры и каких-либо осложнений.

Опубликовано: 8 декабря 2020 г.


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