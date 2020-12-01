8 декабря будут подведены итоги конкурса «Вкусы России»

Победителей народного голосования, как и финалистов семи номинаций, назовут на торжественной церемонии — ее прямая трансляция будет доступна на сайте Минсельхоза России в 11 часов. Нашу республику, напомним, на конкурсе продуктовых брендов представляли чувашский шартан, цивильские пряники, чувашский мед и козье молоко.