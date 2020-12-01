На международной конференции рассказали о совместной работе поисковиков и «Советской Чувашии»

Опыт совместной работы редакции «СЧ» и регионального отделения поискового движения России стал предметом обсуждения на международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований».

Проект «Календарь Победы» презентовал ведущий рубрики Евгений Шумилов. Участники конференции с интересом выслушали его доклад о том, как в течение 2019-2020 годов проводилось углубленное исследование архивных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ об участии уроженцев Чувашии в Великой Отечественной войне. В выпусках рубрики (а их было более 120) рассказано о судьбах двух с лишним тысяч уроженцев Чувашии. По публикациям газеты «Красная Чувашия» военных лет были восстановлены и многие события тыловой жизни республики. О каждом дне военного времени газета представила конкретную информацию — что происходило с республикой и ее сыновьями в тылу и на фронте, какое значение это имело для приближения общей Победы.

На конференции Чувашия была представлена наиболее крупной делегацией. Дмитрий Алексеев выступил с докладом об участии ООО «Центр технической изоляции» в социальном проекте по подготовке и изданию Книги Памяти трудового коллектива. Наталья Балыкина из Алатыря поделилась опытом работы поискового отряда «Стрелец» школы № 9 по исследованию судеб медиков — уроженцев города. Большой интерес вызвало выступление заведующей Булдеевской сельской библиотекой Цивильского района Надежды Титовой. На опыте работы своего поискового отряда «Улып» она доказала, каких результатов в исследовании солдатских судеб можно добиться при использовании сведений из местных архивов, в том числе похозяйственных книг сельских советов периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет.

То, что четверо поисковиков-исследователей оказались в числе приглашенных на этот престижный международный форум, показывает заметно возросший уровень поисково-исследовательской работы в Чувашии.

Георгий Григорьев

О публикациях «Календаря Победы» участники конференции узнали не только из доклада со сцены. Почитать их они тоже смогли — в Москву привезли несколько десятков экземпляров «Советской Чувашии».