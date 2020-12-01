Чебоксарцы проголосовали за эскиз бычка — символа 2021 года

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Елочки начинают надевать снежные «шубы» — Новый год не за горами. Как же любимый праздник провести без символа, олицетворяющего будущий год?
По многолетней традиции, в районе главпочтамта в Чебоксарах установят символ будущего года. По китайскому календарю 2021-й — Год белого металлического быка. На портале «Открытый город» прошло голосование, в котором пользователи могли выбрать лучший из пяти представленных вариантов. Тут были быки на любой вкус — и с серьгой в носу, и с висящим колокольчиком на груди, были и варианты, что называется, «без особых примет»… Победу одержал «рогатый» с красным бантиком и в зеленых штанишках, а логотип «2021» изображен на каравае, который он держит как символ добродушия и гостеприимства. Автор данного творения пожелал остаться анонимным. «На данный момент идет аукцион по выбору подрядчика на установку скульптуры быка», — рассказали «СЧ» в пресс-службе администрации Ленинского района города Чебоксары.

Опубликовано: 3 декабря 2020 г.


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