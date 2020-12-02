В Чувашии разрабатывают логотип, посвященный строителям Сурского рубежа

О трудовом подвиге — языком символов

Силуэт женщины, укутанной в шаль, суровое лицо старика, испещренное морщинами, кирка в натруженных руках, глыбы замерзшей земли… Перелистывая страницы скетчбука студентки 3-го курса Чебоксарского художественного училища Дарьи Колывановой, кажется, будто заглядываешь в историю трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей.

Дарья сделала эти зарисовки, когда изучала историю Чувашии в годы Великой Отечественной войны и читала воспоминания тружеников тыла в газетных статьях. «Как подумаю, что в 40-градусный мороз люди работали в лаптях, обмораживали руки и ноги, у самой мороз по коже», — призналась девушка. Яркие детали и образы нужны были молодой художнице для создания логотипа…

Напомним, в Чувашии объявлен конкурс на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Лучший логотип, который будут использовать в рамках празднования в следующем году 80-летия с начала возведения линии обороны в памятной и сувенирной продукции, выберет конкурсная комиссия. В ее составе — художники, дизайнеры, деятели культуры и искусства, представители органов власти и общественных объединений. Автор лучшей работы (это может быть как один человек, так и творческий коллектив) получит вознаграждение в полмиллиона рублей.

Как доложили в Минкультуры республики, уже поступили заявки от нескольких дизайнеров, есть запросы на участие и из других регионов. Но лидирует по количеству присланных работ пока Чебоксарское художественное училище.

По словам директора училища Владимира Ануфриева, тему трудового подвига строителей Сурского рубежа учебное заведение сразу же взяло в разработку. Сначала прошли вводные лекции и конференции, чтобы познакомить ребят с историей республики в годы Великой Отечественной войны, на уроках изучались архивные данные, представленные Чувашским госархивом. Выяснилось, что у некоторых преподавателей и студентов даже есть родные, которые были участниками возведения тылового рубежа.

Свое понимание этого исторического события, отношение к нему стараются передать учащиеся разных направлений. Так, на отделении театрально-декорационного искусства этой теме посвятила свою дипломную работу одна из выпускниц ссуза Наталья Чугунова. Под руководством преподавателя Ольги Голованевой она создала коллекцию сценических костюмов, которая, к слову, была представлена 28 октября на открытии акции памяти «Строителям безмолвных рубежей…» На отделении живописи одним из домашних заданий по композиции стала тема трудовой доблести чувашского народа. Студенты, осваивающие ремесленную керамику, создают тематические изделия на основе гончарного мастерства. Будущие дизайнеры недавно провели конкурс плакатов, ну а теперь работают над созданием логотипов…

Эскиз ребята сначала рисуют на бумаге, а затем выполняют его в специальных компьютерных программах. Порой им приходится делать с десяток разных заготовок, из которых потом выбирается лучший вариант.

«Логотип должен быть понятным и узнаваемым, но при этом оригинальным и выразительным, что далеко не так просто, как кажется», — напомнила о правилах заместитель директора училища по научно-методической работе Ксения Егорова. Молодой специалист помогает учащимся готовить и отправлять проекты. Любой логотип, по ее словам, важно правильно использовать: знать, на какие предметы его можно наносить, как сочетать по цвету и форме, как компоновать с другими элементами. Вся эта информация и содержится в своеобразном справочнике — брендбуке, который также нужно разработать вместе с логотипом…

«Основные детали моего рисунка — мужественные лица строителей рубежа и рабочий инструмент — лопата. Все это вместе графически напоминает по форме щит, а это символ того, что люди старались защитить Родину», — объяснил свою задумку третьекурсник Марат Симаков, призер региональной олимпиады профессионального мастерства. В рисунке он решил по минимуму использовать детали, чтобы все было четко, понятно и хорошо запоминалось. Молодой человек даже представил, как это будет смотреться на календаре или футболке.

Интересно, что Марат приехал учиться в столицу Чувашии из Пермской области. Но тема трудового подвига строителей Сурского рубежа ему так же близка, как и другим участникам конкурса. «Это наша общая история, — считает молодой человек. — Наши прадеды плечом к плечу встали на защиту Родины с оружием в руках, немалый подвиг совершили и оставшиеся в тылу труженики, женщины, старики, подростки, всеми силами они старались помогать фронту и строили укрепления в тылу…»

МЕЖДУ ТЕМ Творческая работа сейчас идет не только по созданию логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Разрабатывается также проект мемориала, который планируют построить в Козловском районе.

Напомним, конкурс на разработку проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии объявило в ноябре Российское военно-историческое общество. Решение же о создании памятника в республике было принято еще на встрече Олега Николаева с заместителем министра культуры России Ольгой Яриловой. В положении о конкурсе, в частности, отмечено, что в проекте мемориала необходимо предусмотреть музейный комплекс, дорожную сеть с тротуарами, ландшафтное решение с учетом новых и существующих зеленых насаждений, безбарьерную среду для маломобильных групп населения, подсветку и так далее. К участию приглашаются профессиональные архитекторы и скульпторы. Заявки принимаются до 10 февраля 2021 года включительно, сообщили в Минкультуры Чувашии.

Фото Олега Мальцева

Студентка ЧХУ Аделина Лукиянова попыталась сделать свой логотип максимально понятным. Даже если девушка не пройдет отбор, она не расстроится, ведь благодаря участию в конкурсе будущий дизайнер смогла приобщиться к важной странице истории республики.