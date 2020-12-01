Чувашия изучает опыт английской Королевской школы вышивания

Для воплощения в жизнь инициативы Главы Чувашии по созданию национальной школы чувашской вышивки изучается передовой опыт. Так, позавчера прошел телемост с руководителем английской Королевской школы вышивания Сьюзан Кей-Уильямс.

«Наша миссия — сохранить ручную вышивку для потомков», — заявила она. Для этого королевская школа собирает большую интернет-базу данных, в которой будут храниться тысячи стежков и показано их использование в различных техниках вышивания, чтобы все желающие могли воспользоваться этой информацией. «Хотелось бы поговорить о стежках, которые используются в вашей вышивке, о ее уникальности и традициях», — предложила доктор Кей-Уильямс.

СПРАВКА «СЧ» Известная английская Королевская школа вышивания была основана в 1872 году. Первоначально она называлась «Художественная школа вышивания». С момента переименования в 1875 году и до настоящего времени вышивальное учреждение находится под патронажем британской королевской семьи. Основной целью создания школы стало сохранение традиций английской вышивки шелковой гладью и золотого шитья.

Школой разработаны собственные техники вышивания. Сегодня в ней хранятся более 5000 тыс. образцов якобинской вышивки, белой глади, кружев и так далее. К самым значимым работам мастериц школы, выполненным по заказу королевской семьи, относятся вышитые бархатные подушки для церемонии коронации Георга VI, коронационная мантия Елизаветы II, кружева на свадебном платье Кейт Миддлтон, сообщает интернет-издание «Мир вышивки». Школа располагается в Лондоне, во дворце Хэмптон-Корт.

«Наша национальная вышивка не просто не утрачена, она достаточно широко представлена, у нас есть все возможности, используя современные подходы, и дальше ее развивать. Сегодня нам предоставляется великолепная возможность объединить усилия в этом процессе», — продолжил тему Глава республики Олег Николаев и поделился схожими планами: создать каталог узоров не только представителей всех 128 национальностей, населяющих Чувашию, но и вообще всех народов, сохранивших самобытную вышивку.

Министр культуры и по делам национальностей Светлана Каликова рассказала об особенностях и традициях чувашской вышивки и по книжной иллюстрации разобрала один из самых распространенных орнаментов — к?ске. «Мы очень хотели бы перенять опыт и структурирование королевской школы при организации процессов сохранения и тиражирования чувашской вышивки», — обратилась она к собеседнице из Лондона.

Та посоветовала начинать с малого, с курсов для любителей. (Такие курсы у нас уже не первый год действуют при Национальной библиотеке, проводятся мастер-классы для всех желающих в музее чувашской вышивки, дети знакомятся с национальными стежками в кружках при некоторых школах). Следующий шаг — спланировать программу обучения, чтобы понимать, с какого момента начать выращивать из начинающих настоящих мастеров вышивки, художников, — перечисляла прописные истины Сьюзен Кей-Уильямс. В подведомственном же ей заведении работают курсы как для начинающих, так и для профессионалов, выпускающие дипломированных вышивальщиц. Есть также программа глубокого погружения, включающая реставрацию старинных вышитых работ, по которой в течение трех лет готовят учителей для своей же Королевской школы вышивания. В школе приветствуется новаторство — использование традиционной техники на современных изделиях. Ну как у нас этим занималась с советских времен и продолжает сейчас, правда, в меньших объемах, фирма художественных промыслов «Паха тере».

В заключение стороны обменялись подарками. В туманный Альбион отправятся книги о чувашской вышивке, сборник стихов Константина Иванова (с переводом на английский) и ручные работы местных мастериц. А мы ждем книгу о «блэкворк» (черной вышивке), появившейся в Англии в 15 веке, завоевавшей большую популярность и творчески адаптированную к сегодняшней моде.

Фото media.tumblr.com

Посетившая Королевскую школу вышивания герцогиня Корнуолльская Камилла постигает азы якобинской вышивки. Ноябрь 2017 года.