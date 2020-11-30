Осталось два дня, чтобы поддержать наши бренды на конкурсе «Вкусы России»

Завтра завершается народное голосование по выбору лучших продуктовых брендов страны. Из представленных на конкурс «Вкусы России» четырех продуктов из Чувашии самую высокую позицию по-прежнему занимает шартан — за него отдано около 11 тысяч голосов. Более 1800 голосов набрал к вечеру понедельника чувашский мед, более 1300 — цивильские пряники, и свыше 300 — козье молоко. Поддержать местные бренды жителей республики призвал Глава Чувашии Олег Николаев.

«Мы много говорим об имидже республики за ее пределами, о продвижении наших продуктов на общероссийском рынке, — написал он в Инстаграме. — Такие конкурсы позволяют рассказать о том, чем гордится Чувашия. Заодно это хороший способ помочь чувашским производителям выделиться и зарекомендовать себя как надежных поставщиков».