Осталось два дня, чтобы поддержать наши бренды на конкурсе «Вкусы России»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завтра завершается народное голосование по выбору лучших продуктовых брендов страны. Из представленных на конкурс «Вкусы России» четырех продуктов из Чувашии самую высокую позицию по-прежнему занимает шартан — за него отдано около 11 тысяч голосов. Более 1800 голосов набрал к вечеру понедельника чувашский мед, более 1300 — цивильские пряники, и свыше 300 — козье молоко. Поддержать местные бренды жителей республики призвал Глава Чувашии Олег Николаев.

«Мы много говорим об имидже республики за ее пределами, о продвижении наших продуктов на общероссийском рынке, — написал он в Инстаграме. — Такие конкурсы позволяют рассказать о том, чем гордится Чувашия. Заодно это хороший способ помочь чувашским производителям выделиться и зарекомендовать себя как надежных поставщиков».
Опубликовано: 30 ноября 2020 г.


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