Программа социально-экономического развития Мариинско-Посадского района на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации Мариинско­-Посадского района от 01.09.2020 № 531

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По итогам работы за 2019 год основные социально-экономические показатели развития Мариинско-Посадского района характеризовались следующей динамикой.

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 году достиг 1688,16 млн рублей, и составил 87% к уровню 2018 года. За I полугодие 2020 года данный показатель достиг 745,3 млн рублей, и составил 92,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией и паром, кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за 2019 год составил 732,8 млн рублей или, что в действующих ценах на 18,3% меньше по сравнению с 2018 годом. В I полугодии 2020 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 311,5 млн рублей, что в действующих ценах на 2,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Привлечение инвестиций и наращивание объемов собственного производства позволит решить первоочередные задачи социально-экономического развития района и заложить основы для дальнейшего повышения качества жизни населения.

Весомый вклад в развитие экономики района вносит средний и малый бизнес. Наряду с крупными предприятиями он обеспечивает насыщение рынка товарами и услугами собственного производства.

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства Мариинско-Посадского района, на конец 2019 года составил 707,4 млн рублей, оборот общественного питания — 4,6 млн рублей. В I полугодии 2020 года оборот розничной торговли по организациям сложился в объеме 277,2 млн рублей и по сравнению с I полугодием 2019 года в сопоставимых ценах уменьшился на 24,5%. Оборот общественного питания составил 1,3 млн рублей и по сравнению с I полугодием 2019 года в сопоставимых ценах уменьшился на 50,1%.

В настоящее время в Мариинско-Посадском районе продолжается реализация 2 инвестиционных проектов общей стоимостью 80 млн рублей с созданием 30 новых рабочих мест (средняя заработная плата 16000 руб.):

КФХ Степанов С.Н. реконструкция фермы для разведения овец на 100 голов стоимостью 5 млн руб. Создано 3 рабочих места.

Переработка продукции растениеводства (семян подсолнечника) и расширение ассортимента выпускаемой продукции (растительного масла) в г. Мариинский Посад ООО «Мариинско-Посадский маслозавод», стоимость проекта 75 млн рублей. На освоение проекта вложено 43,5 млн рублей. Создано 27 рабочих мест. На сегодняшний день на предприятии трудится 64 человека. Средняя заработная плата составляет 21445 рублей. Проект реализован на 60%.

В связи c ограничениями хозяйственной деятельности, связанными с коронавирусом, в первом полугодии текущего года сократились собственные поступления в бюджет Мариинско-Посадского района. Это поступление акцизов, единого налога на вмененный доход, налога на доходы физических лиц, арендные платежи. Недополучение собственных доходов в бюджет Мариинско-Посадского района за I полугодие 2020 года к плановым заданиям составило 4,4 млн рублей. Кроме того, из-за ограничения работы учреждений культуры, физкультурно-спортивного комплекса поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составило лишь 34,5% к уровню плановых назначений.

Одним из основных направлений развития района является сельское хозяйство. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год составил 1048,4 млн рублей, индекс производства продукции — 110,9%. В 2019 году в сельскохозяйственных организациях (без мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций и обслуживающих сельхозорганизаций) средний надой молока в расчете на одну корову составил 9195 кг, что выше 2018 года на 4%. В I полугодии 2020 г. средний надой молока в расчете на одну корову составил 4738 кг, что выше соответствующего периода 2019 г. на 7,9%.

На конец 2019 года за счет всех источников финансирования в районе введено 9,6 тыс. кв. метров общей площади жилья, и составляет 119,5%, что на 34% выше показателя предыдущего года. В I полугодии (январь — май) 2020 года введено 1,8 тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 132,5% меньше соответствующего периода 2019 года. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в I полугодии 2020 года составил 39,5 млн рублей, или в 6,6 раза больше соответствующего периода 2019 года. Введено в действие 10 квартир.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в Мариинско-Посадском районе на конец 2019 года составила 73 человека. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2020 года составил 0,65% к численности населения в трудоспособном возрасте. Численность безработных граждан в районе за I полугодие 2020 года составила 353 человека, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Уровень зарегистрированной безработицы за I полугодие 2020 года составил 3,16% к численности населения в трудоспособном возрасте.

Среднесписочная численность работающих в организациях Мариинско-Посадского района (не относящихся к субъиинскийектам малого предпринимательства) в январе — ноябре 2019 года составила 1,9 тыс. человек, что на 4,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. В январе — мае 2020 года этот показатель составил 1,8 тыс. человек, что на 5,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная на конец 2019 года работникам организаций Мариинско-Посадского района (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), составила 23590,8 рубля. Средняя номинальная заработная плата работникам организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства), за январь — май 2020 года составила 24730,2 рубля, или 111,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Приоритеты реализуемой на территории Мариинско-Посадского района политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты реализуемой на территории Мариинско-Посадского района политики в сфере реализации муниципальной программы

Согласно Стратегическим направлениям социально-экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года основными приоритетами муниципальной политики в сфере экономики и экономического развития являются:

1) создание конкурентоспособной экономики; расширение конкурентных преимуществ в традиционных отраслях экономики;

2) переход к формированию новой технологической базы социально-экономического роста, основанной на инновациях;

3) модернизация традиционных секторов экономики;

4) создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества; совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности;

5) снижение административных барьеров;

6) сбалансированное пространственное развитие города.

Одним из приоритетов устойчивого развития, отраженном в Стратегических направлениях, является социальный и экономический рост.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики целями в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются:

Цель 1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Показателем достижения данной цели являются:

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения.

Цель 2. Повышение инновационной активности бизнеса.

Показателем достижения данной цели является удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций.

Цель 3. Обеспечение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в таблице № 1.

Достижение поставленных целей будет обеспечено следующим комплексом задач:

Задача 1. Обеспечение прироста объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства на душу населения на 5,1%.

Пути решения задачи 1.

Создание привлекательных условий ведения бизнеса на территории Мариинско-Посадского района.

Создание привлекательных условий труда для трудоспособного населения Мариинско-Посадского района.

Задача 2. Обеспечение роста инвестиций за счет всех источников финансирования на 26%.

Пути решения задачи 2.

Выявление в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности в Мариинско-Посадском районе, и инициирование процедуры об отмене таких актов или их отдельных положений.

Участие в экономических и инвестиционных форумах, семинарах и конференциях.

Создание на территории Мариинско-Посадского района территории опережающего социально-экономического развития.

Задача 3. Обеспечение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения до уровня, оцениваемого населением Мариинско-Посадского района как комфортного для проживания.

Пути решения задачи 3.

Обеспечение населения качественными социальными, жилищно-коммунальными, бытовыми и коммуникационно-информационными услугами.

Создание комфортной городской среды.

Конкретные цели во многом будут определяться прохождением кризисного периода 2020 года. Поэтому при определении числовых значений показателей развития принято решение сохранить значения, которые были установлены для этих показателей муниципальными программами Мариинско-Посадского района.

Таким образом, глобальной целью после кризисного периода 2021-2025 годов является сохранение ранее запрограммированных темпов развития экономики и социальной сферы, нейтрализация негативного воздействия кризиса 2020 года.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований и формирования инновационной экономики должны стать:

в количественном выражении:

объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства, %;

рост инвестиций за счет всех источников финансирования, %;

рост количества новых предприятий, ед. на 1000 чел.;

увеличение количества вновь созданных рабочих мест, чел.

в качественном выражении:

улучшение условий ведения бизнеса — снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;

создание благоприятной конкурентной среды;

повышение уровня развития социальной сферы и коммунально-бытового обслуживания населения.

Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ, в том числе:

«Экономическое развитие Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Социальная поддержка граждан». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Развитие физической культуры и спорта Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Развитие образования» — в рамках национального проекта «Образование». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Развитие культуры и туризма Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (региональный проект «Культурная среда»). Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Развитие транспортной системы Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Мариинско-Посадского района». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Обеспечение граждан в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем». Срок реализации муниципальной программы — с 2019 по 2035 гг.;

«Формирование современной городской среды на территории Мариинско-Посадского района на 2018-2022 годы». Срок реализации муниципальной программы — с 2018 по 2022 гг.

Также разработан проект Стратегии социально-экономического развития Мариинско-Посадского района до 2035 года, который послужит ориентиром для дальнейшего развития экономики района.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2020—2025 годов.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Основными проблемными вопросами для Мариинско-Посадского района являются:

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Строительство и капитальный ремонт автодорог.

Капитальный ремонт:

«Октябрьское — Бичурино» 4,6 км,

«Марпосад — Аксарино — Новое Байгулово» 5,5 км,

«Малое Камаево — Шоршелы» — Кочино» 2,0 км.

Строительство автомобильной дороги «Марпосад — Кушниково» — Нерядово — подъезд к туристическо-оздоровительному комплексу «Жуковское» — 2,582 км.

Продолжение ремонтных работ на автодороге «Волга» — Маринский Посад» — Первое Чурашево — «Мариинский Посад — Аксарино» — 10,254 км.

Реконструкция автодороги «Волга» — Маринский Посад — Первое Чурашево — «Мариинский Посад» 4,710 км.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА АВТОДОРОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог «Марпосад — Кушниково» 0,470 км, «Октябрьское — Бичурино» 0,550 км, «Подъезд к школе в д. Эльбарусово» 0,660 км.

АВТОДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Строительство:

— дорога по ул. Центральная и Красноармейская с. Тогаево протяженностью 0,720 км;

— дорога в д. Мижули по ул. Лесная с примыканием к автодороге «Волга» — Марпосад» — Первое Чурашево — Марпосад — Аксарино Мариинско-Посадского района протяженностью 1,355 км;

— дорога в д. Сюндюково Бичуринского сельского поселения протяженностью 0,925 км.

ОБРАЗОВАНИЕ

Строительство новой общеобразовательной школы в. Мариинском Посаде в микрорайоне Коновалова на 375 мест.

Острая необходимость замены окон в 9 школах.

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Приволжская ООШ».

Капитальный ремонт МБОУ «Большешигаевская ООШ», МБОУ «Шоршелская СОШ им. А.Г. Николаева» Мариинско-Посадского района (износ более 50%).

Строительство котельных в 2 детских садах г. Мариинский Посад (д/с «Аленушка», д/с «Радуга»).

Капитальный ремонт МБДОУ ЦРР-д/с «Колос» с. Октябрьское.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Строительство 5 ФАПов — д. Шанары, с. Покровское, с. Тогаево, д. Дубовка, с. Бичурино.

Капитальный ремонт 3 ФАПов — д. Акшики, д. Малое Шигаево, д. Эльбарусово, а также лечебного корпуса г. Мариинский Посад. Готовится проектно-сметная документация на ремонт Шоршелского ФАПа в 2021 г.

ЖИЛЬЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Покупка жилья для детей-сирот.

Выдача сертификатов молодым семьям.

Покупка (строительство) для многодетной семьи, 5 и более детей.

Ремонт квартиры ребенка-сироты.

ЖКХ И ИНФРАСТРУКТУРА

Строительство блочно-модульных котельных и реконструкция тепловых сетей в микрорайонах «Коновалово» и «Советская» города Мариинский Посад.

Строительство блочно-модульных котельных и реконструкция тепловых сетей с. Шоршелы.

Строительство очистных сооружений с сетями водоотведения в городе Мариинский Посад.

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов.

Капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин сельских поселений.

Реконструкция существующей сети водоснабжения нижней части города Мариинский Посад по улицам Красная, Ленинская, Калининская, Николаева, Бондарева, Малинина, Волжская, Казанская, Ленинская общей протяженностью 2800 м.

Реконструкция системы водоснабжения д. Б. Маклашкино.

Газификация улиц сельских населенных пунктов.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Завершение капитального строительства cельского клуба в деревне Передние Бокаши.

Газификация и капремонт Кугеевского центрального сельского Дома культуры.

Завершение реставрации объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Каменный двухэтажный дом, II пол. XIX в.», находящегося по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 2.

Завершение реставрации объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Дом, в котором в 1919 году выступала Н.К. Крупская», находящегося по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Набережная, дом 20.

Завершение реставрации объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Каменный двухэтажный дом, II пол. XIX в.», находящегося по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 14.

Капитальный ремонт Новинского городского Дома культуры.

Строительство «Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в городе Мариинский Посад» по улице Полевая.

Строительство крытого хоккейного корта ФСК «Мариинский» в г. Мариинский Посад.

Строительство Центра развития культуры (ЦРК) в г. Мариинский Посад по ул. Ломоносова.

Создание этнокультурного туристического кластера:

Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, создание музея деревянного зодчества. Этнокультурная деревня «Жизнь на Волге». Возрождение традиции проведения Богородицкой ярмарки.

Благоустройство особо охраняемой природной территории «Государева гора».

Строительство автомобильной дороги «Марпосад — Кушниково» — Нерядово — подъезд к туристическо-оздоровительному комплексу «Жуковское» — 2,582 км.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство (реконструкцию):

— АО «Агрофирма «Ольдеевская» — строительство фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота мясных пород на 1000 голов. Срок реализации проекта 2020-2023 гг.

— К(Ф)Х Степанов С.Н. — реконструкция фермы для разведения овец на 300 голов. Срок реализации проекта 2020-2023 гг.

ЭКОНОМИКА

В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 28 проектов инфраструктурной направленности и 7 коммерческих проектов.

Коммерческие проекты:

1) Производство огнестойких силовых кабелей, АО «Марпосадкабель» (стоимость проекта — 153,2 млн руб., срок реализации 2016-2021 гг.);

2) Переработка продукции растениеводства (семян подсолнечника), ООО «Марпосадский маслозавод» (стоимость проекта — 75 млн руб., срок реализации 2020-2021 гг.);

3) Развитие торговой сети на сельских территориях, Октябрьское райпо Чувашпотребсоюза (стоимость проекта — 2,9 млн руб., срок реализации 2023 г.);

4) Расширение производства кабельной продукции, АО «Марпосадкабель» (стоимость проекта — 313 млн руб., срок реализации 2020-2022 гг.);

5) Реконструкция фермы для разведения овец на 300 голов, КФХ Степанов С.Н. (стоимость проекта — 5 млн руб., срок реализации 2020-2021 гг.);

6) Ремонт и техническое перевооружение хлебокомбината, ООО «Хлебокомбинат Марпосадский» (стоимость проекта — 1,8 млн руб., срок реализации 2020-2022 гг.);

7) Строительство завода смесевых аппаратов, ООО «РУСЭКО органикс» (стоимость проекта уточняется, срок реализации 2020-2022 гг.). Количество рабочих мест — 20 чел.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 2852,38 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 1625,645 млн рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики — 1350,83 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 550,9 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Также имеется проект туристического многофункционального комплекса с горнолыжным курортом около д. Ураково в Мариинско-Посадском районе.

Район выискивает пути решения намеченных задач. Направляются заявки о выделении дополнительного софинансирования, изготавливаются проектно-сметные документации, проводится экспертиза имеющихся, получение положительного заключения. Для активизации индивидуального жилищного строительства, более широкого привлечения средств населения для строительства и приобретения жилья гражданам оказывается государственная поддержка в виде льготного ипотечного кредитования и предоставления безвозмездной социальной выплаты за счет федерального, республиканского и местного бюджетов. С целью увеличения охвата детей услугами дополнительного образования осуществляется мониторинг потребностей в таких услугах и обеспеченности педагогическими кадрами. Подаются заявки на участие в различных республиканских, федеральных и иных инвестиционных программах. Для увеличения доходной части от оказания государственных и муниципальных услуг расширен перечень предоставляемых платных услуг.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В связи с тем, что мероприятия, направленные на улучшение социально-экономических показателей на период 2020-2025 годов, реализуются и финансируются в рамках ранее утвержденных и действующих муниципальных программ на 2020-2035 годы, реализация настоящей муниципальной программы не предусматривает финансирования.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы и (или) недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой.

Уровень влияния данного риска оценивается как умеренный. Мерой снижения данного риска является принятие нормативных правовых актов, регулирующих сферы реализации муниципальной программы;

2) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. Уровень влияния данного риска оценивается как высокий. Мерой снижения данного риска является осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. В рамках реализации муниципальной программы рычаги управления непредвиденными рисками практически отсутствуют.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги «Волга» — Марпосад — Октябрьское — Козловка на участках км 9+457 — км 12+300 и км 16+353 — км 18+208 с пешеходными переходами км 9+609, км 11+515, 12+270, км 17+303 — 4,69 км; 4 пешеходных перехода. 2022 год.

2. Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги «Волга» — Марпосад на участке км 30+428 — км 32+946 с пешеходными переходами км 30+609, км 32+197 и остановочного пункта км 31+542 — 2,21 км. 2026 год.

3. Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Марпосад — Аксарино» — Белые камни на участке 0+034 — км 1+155 — 1,12 км. 2026 год.

4. Строительство наружного освещения автомобильной дороги «Атлашево» — Волга» — Марпосад» на участке км 6+035 — км 6+962 с пешеходным переходом км 6+900 — 0,92 км; 1 пешеходный переход. 2026 год.

5. Строительство автомобильной дороги в д. Мижули по ул. Лесная с примыканием к автомобильной дороге «Волга» — Марпосад — Первое Чурашево — Марпосад — Аксарино» — 1,355 км. 2021-2022 годы.

6. Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная и ул. Красноармейская в с. Тогаево — 0,72 км. 2021 год.

ЖКХ

1. Строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах «Коновалово» и «Советская» г. Мариинский Посад. 2019-2020 годы.

2. Модернизация оборудования ЖКХ и уличных сетей г. Мариинский Посад. 2020-2025 годы.

КУЛЬТУРА

1. Капитальный ремонт клуба в деревне Передние Бокаши. 2021-2023 годы.

2. Строительство Центра развития культуры (2000,00 м2) г. Мариинский Посад. 2022-2023 годы.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Газификация пожарного депо. Эльбарусовское сельское поселение. 2021 год.

ТУРИЗМ

1. Автомобильная дорога «Марпосад — Кушниково» — Нерядово — подъезд к туристическо-оздоровительному комплексу «Жуковское» Мариинско-Посадского района. 2021 год.

2. Благоустройство особо охраняемой природной территории «Государева гора». Устройство подъездных путей, стоянок для крупногабаритных автобусов, ограждений, освещения и пешеходных маршрутов (дорожки с тактильным покрытием, лестницы) — в рамках Федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» — 2021-2023 годы.

3. Реставрация подвалов Дома купца Соснина МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского района. 2023 год.

4. Проект «Веков связующая нить» г. Мариинский Посад.

Берегоукрепление. Строительство причальной стенки. Обустройство пляжа. Строительство лодочной станции — в рамках федеральной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». 2021-2023 годы.

ЭКОЛОГИЯ

1. Реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии (региональный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»). 2019, 2023 гг.

2. Строительство биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад (региональный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология»). 2022 год.

3. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов (региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология»), Мариинско-Посадский район. 2022 год.

Печатается в сокращении. Полный текст на сайте Минэкономразвития республики

Мариинский Посад, расположенный на правом берегу Волги, возник на месте села Сундырь. Первые упоминания о нем в летописях относятся к 1620 г., сообщает Чувашская энциклопедия. На одном из холмов города, по преданиям, побывала Екатерина II, и он в народе именуется Государевой горой. Сегодня в Мариинском Посаде, отметившим свое 400-летие, проживает свыше 8 тысяч человек более 30 национальностей.