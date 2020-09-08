Программа социально-экономического развития Красночетайского района на 2020-2025 гг.

Утверждена постановлением администрации Красночетайского района от 08.09.2020 (№ 378)

О РАЙОНЕ

Красночетайский район расположен в западной части Чувашской Республики, граничит на севере с Ядринским районом, на востоке с Аликовским районом, на юге с Шумерлинским районом, на западе — с Пильнинским районом Нижегородской области. Общая площадь территории района 691,6 кв. км (14-е место из 21 района Чувашии).

Основное богатство района — земельные ресурсы, как следствие, Красночетайский район — сельскохозяйственный, специализирующийся на производстве зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень), овощей, картофеля, кормовых культур и основных видов животноводческой продукции. В районе числится 31972 га сельхозугодий, что составляет 46,2 процента от общей площади территории района.

Рельеф местности широковолнистый, преобладают северные и южные слабопологие склоны и водораздельное плато. Территория сильно расчленена глубокими оврагами и балками, имеющими много мелких разветвлений. Почвы района дерново-подзолистые, серые, лесные (песчаные и супесчаные) черноземы, торфяно-болотные. Климат — умеренно континентальный, преобладающими ветрами являются западные ветра.

Леса на территории района занимают 22,8 тыс. га, лесистость района составляет 33,8% от общей территории района. В лесах преобладают твердолиственные, смешанные и хвойные породы деревьев. Леса выполняют лесозащитные и рекреационные функции и вкупе с источниками минеральной воды привлекательны для экологического туризма.

В качестве природных ресурсов необходимо отметить промышленные залежи кирпичной глины, месторождения строительных песков и Ямашское месторождение фосфоритов.

Численность постоянного населения в Красночетайском районе в 2017 году составила 13960 человек — 1,13% от населения Чувашской Республики (14–е место из 21). Численность населения на 1 января 2020 года — 13190 человек. Средний возраст мужчин — 64 года, женщин — 76 лет. Плотность населения: 20,86 чел./км?. Национальность: чуваши — 97,33%, русские — 2,28%, татары — 0,1%, другие национальности — 0,29%.

В районе действуют 9 школ и 4 дошкольные образовательные организации. Также в Красночетайском районе находятся 2 учреждения дополнительного образования (детская школа искусств и Дом детского творчества).

Здравоохранение района представлено районной больницей с круглосуточным стационаром на 71 койку, двумя амбулаториями и 23 ФАПами.

Главное районное учреждение культурной сферы — многофункциональный культурный центр Красночетайского района. Его структурными подразделениями являются 11 сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, 16 сельских библиотек и один музей.

В населенные пункты района проведен природный газ (протяженность уличной газовой сети составляет 315,0 км, газифицировано сетевым газом 5883 дома).

В районе созданы условия для развития социальной и инженерной инфраструктуры. В настоящее время все населенные пункты района соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием, что создает благоприятные условия для комплексного развития сельских территорий.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Проблемы Красночетайского района идентичны проблемам других районов. Среди них надо особо выделить следующие:

1. Кадры и сельское хозяйство

В районе наблюдается значительный отток молодежи в столичные регионы, северные регионы и Нижний Новгород, большинство из которых в район не возвращается. Так, уровень миграции населения Красночетайского района вырос с 789 чел. в 2013 г. до 865 чел. в 2018 г. Эта тенденция только усугубляется, и ее актуальность с годами будет нарастать (коронавирус может внести коррективы на какое-то время).

Высокий уровень миграции Красночетайского района в первую очередь связан с отсутствием рабочих мест и низким уровнем развития социальной инфраструктуры. Среди 6226 человек экономически активного населения официально занятыми являются лишь 1221 человек.

Среди предприятий района можно выделить 2 основных, обеспечивающих район рабочими местами: СХПК «Коминтерн», Красночетайское райпо. Третий год активно работает в с. Красные Четаи молодое предприятие ООО «ГК Эстет». Число работающих данного предприятия выросло с 30 человек до 130.

Еще одним направлением по созданию дополнительных рабочих мест является привлечение инвестиций в развитие сельского хозяйства. Данное направление позволит увеличить количество рабочих мест и ввести в оборот необрабатываемые земли, увеличить объем производства животноводческой и растениеводческой продукции, сохранить поголовье сельскохозяйственных животных (для сведения: на сегодня 5 тыс. га используется не по целевому назначению, 5 тыс. га не обрабатывается).

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства. В Красночетайском районе имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. Также необходимо отметить, что основным доходом ЛПХ является сбыт молока. Сбором молока в районе занимаются 4 организации (2 ИП, 2 ЮЛ). По состоянию на 29 мая 2020 г. средняя закупочная цена на сырое молоко в Красночетайском районе составляет 15 руб. за 1 литр. Всего от населения собирают порядка 24,1 тонны молока в день. В целях получения поддержки от государства и возмещения части затрат от сдачи молока ведется активная работа по созданию СПОК на территории района с населением.

Многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку в 2 и более раз. В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование. Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока. Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепления кормовой базы. Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Создание логистического центра, состоящего из овощехранилища, и молочнотоварной фермы позволит создать в районе порядка 200 дополнительных рабочих мест. Общий объем требуемых инвестиций составляет 80 млн руб. Создание центра позволит выстроить вокруг него качественную социальную инфраструктуру, снизит отток населения и привлечет дополнительные средства в бюджет района.

2. Дорожное хозяйство

В 2019 году по итогам проведения инструментальной диагностики состояния автомобильных дорог в Красночетайском районе было выявлено, что 85,215 км дорог не соответствуют нормативу Это составляет 57,26% от общей их протяженности. Данную проблему можно решить только используя средства дорожного фонда, а для этого необходимо значительное финансирование средств из республиканского и местного бюджета.

Сегодня реализуются соглашения 2020-2022 годов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, что может разрешить часть проблемы (10-15%). Однако требуются дополнительные финансирования на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Необходимо финансирование из республиканского и местного бюджета порядка 50 млн руб. ежегодно.

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

В Красночетайском районе сильно изношены сети коммунальной инфраструктуры. Котельные и сети теплоснабжения, построенные в советское время, имеют изношенность почти 80%. Во избежание задолженности организаций ЖКХ за потребленный природный газ ведется работа с инвесторами по составлению проектно-сметной документации, начало реализации проекта запланировано на 3-й квартал 2020 года. Но для модернизации ЖКХ требуются немалые затраты и софинансирование республиканского и местного бюджета.

Остро стоит вопрос по обеспечению качественной питьевой водой. Централизованным водоснабжением обеспечено лишь 14% населения. Основные потребности населения в хозяйственно-питьевой воде удовлетворяются за счет подземных вод, путем эксплуатации одиночных водозаборных скважин. Кроме того, 2500 м водопроводных путей нуждаются в замене. Существующая система водоснабжения представлена объектами различной мощности, неравномерно расположенными по территории муниципального образования.

В районном центре водоснабжение осуществляется из водозаборов, расположенных на селитебной территории, из-за чего возникает вероятность загрязнения водоносных горизонтов. По микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам 7,3% проб воды в источниках централизованного водоснабжения районного центра, по санитарно-химическим показателям (превышение железа) 8%. Вода из общественных колодцев, родников не имеет надежной защиты от загрязнения. Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребления недоброкачественной питьевой воды, необходимы значительные вложения финансовых средств на обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Решение указанной проблемы осуществимо только программным методом. В решении данного вопроса району помогает инициативное бюджетирование. С момента реализации данной программы на территории района введены в эксплуатацию 3,5 км сетей водоснабжения, 390 дворов обеспечено централизованным водоснабжением. Дополнительно готовятся проектно–сметные документации для участия в программе «Чистая вода».

На территории Красночетайского района также находятся биологические очистные сооружения 1989 года постройки с проектной мощностью 632 куба в сутки, но на сегодняшний день в связи с износом их мощность 162 куба в сутки. В этом направлении также требуется модернизация.

Основная проблема в сфере электроэнергетики Красночетайского района — это наличие большого количества бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, которые следует передать на обслуживание МРСК «Волга — Чувашэнерго».

Здесь требуется провести процедуры регистрации права собственности на объекты электросетевого хозяйства Красночетайского района до 2025 года. Необходимо обеспечить постановку на государственный кадастровый учет объектов электросетевого хозяйства и признать право собственности за муниципальным образованием.

4. Образование

В целом объекты образования Красночетайского района находятся в удовлетворительном состоянии. Но тем не менее ежегодно проводится ремонт зданий и сооружений. Вместе с тем есть серьезные проблемы в обеспечении сельских образовательных организаций квалифицированными педагогическими кадрами. Количество учителей пенсионного возраста в школах района составляет 29%, а в возрасте до 35 лет — лишь 6,6%. В 2019 году к работе приступил только 1 молодой педагог (МБОУ «Новоатайская СОШ»).

Проблемы невозможно решить без активного участия республиканских органов власти. Для их решения необходимо сформировать систему мотивации выпускников общеобразовательных организаций к заключению договоров о целевом обучении. В последующем координировать взаимодействие участников договора о целевом обучении, в том числе осуществление мониторинга соблюдения заказчиком договора обязанностей по предоставлению обучающемуся мер поддержки по трудоустройству после завершения обучения в вузе.

Одним из решений проблемы дефицита молодых специалистов может стать установление молодому педагогу — выпускнику вуза, трудоустроившемуся в сельскую школу, ежемесячной надбавки к должностному окладу за счет средств республиканского бюджета, а также субсидирование части родительской платы за содержание ребенка в детском саду, яслях родителям — сельским учителям.

5. Здравоохранение

В сфере здравоохранения также наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Укомплектованность врачами составляет 80%.

Функционирует 23 фельдшерских пункта, из них 11 модульных. Укомплектованность кадрами здесь составляет 84,5%. Проблемы обеспеченности кадрами также невозможно решить без активного привлечения республиканских органов власти.

6. Обеспечение жильем молодых семей

В рамках республиканской программы большое количество многодетных семей с тремя и более детьми получили земельные участки. Основная проблема заключается в том, что большинство этих участков не обеспечены инженерной инфраструктурой.

Для решения данной проблемы требуется реализация мероприятий программы комплексной компактной застройки на территории с. Красные Четаи в 2021 году.

Источник и объемы финансирования: федеральный, республиканский, местный бюджеты в размере 25 млн руб.

7. Культура

Материально-техническая база учреждений культуры сильно устарела. Для решения данной проблемы из бюджетов разных уровней (РФ, РБ, МБ) будут выделены денежные средства для реализации проектов по строительству, капитальному и текущему ремонту сельских клубов, а также на приобретение автоклуба для концертной деятельности в населенных пунктах, где отсутствуют культурно-досуговые учреждения, и микроавтобуса для концертно-гастрольной деятельности работников культуры.

8. Физическая культура и спорт

Для участия в республиканских и межрегиональных соревнованиях необходимо приобретение автотранспорта в целях экономии средств на аренду другого автотранспорта.

9. Социальная обеспеченность

На учете для получения благоустроенного жилья состоят 72 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них у 50 возникло право на получение жилья. Пути решения проблемы: выделение дополнительных средств из республиканского бюджета 52,1 млн руб. для обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем.

10. Государственные и муниципальные услуги

В соответствии с федеральным законом 184-ФЗ содержание многофункциональных центров является расходным обязательством субъекта РФ. На содержание МФЦ в бюджете района на 2020 год предусмотрено 1812,0 тыс. руб. Поступление госпошлины на 2020 год предусмотрено 510,0 тыс. руб.

Пути решения: выделение средств на выполнение муниципального задания за счет средств республиканского бюджета в виде осуществления переданных полномочий.

11. Межбюджетные отношения

Одной из главных проблем органов местного самоуправления является финансовая необеспеченность, очевидное несоответствие доходной базы местного бюджета объемам расходных обязательств. Недофинансирование расходов и увеличение полномочий не позволяет обоснованно определять потребности органов местного самоуправления в финансовых средствах. То есть муниципалитет тратит столько, сколько может в пределах своих доходов, а не столько, сколько нужно.

На сегодняшний день проводится инвентаризация бюджетных расходов, но возникают новые расходные обязательства муниципалитета, необходимые для реализации местных расходов при исполнении уже принятого бюджета (например, по разделу «Образование» — выполнение предписаний контролирующих органов, ремонт здания и сооружений, износ школьных автобусов; дополнительные расходы по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности).

Пути решения: обсуждение вопроса на уровне Минфина Чувашии. Разработка методик расчета нормативов на определение расходов на реализацию полномочий.

12. Муниципальные финансы

С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим системы налогообложения в виде ЕНВД.

По Красночетайскому району на 2020 год запланировано поступление ЕНВД 1468,6 тыс. руб., поступление УСН предусмотрено в сумме 517,5 тыс. руб.

Пути решения: поступление налога, взимаемого в связи с применением УСН, в размере 100% в бюджет муниципального района.

Анализ и описание конкурентного потенциала муниципального образования

Современные мировые тенденции развития формируют глобальные вызовы и условия, в которых Красночетайский район Чувашской Республики определяет свои приоритеты, стратегические цели и задачи. В ходе стратегической диагностики проведены PEST-анализ и SWOT-анализ социально-экономического развития Красночетайского района Чувашской Республики.

Комплексный анализ позволил выявить политические, экономические, социальные и технологические факторы, способные оказать влияние на стратегическое развитие Красночетайского района Чувашской Республики.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы — рост благосостояния и качества жизни населения за счет повышения конкурентоспособности предприятий сельского хозяйства и промышленности, активизации развития малого и среднего предпринимательства.

Развитие форм пространственной организации экономики на основе их согласованного и взаимодополняющего использования (основные зоны и коридоры развития, территориальные кластеры, территории опережающего развития, особые экономические зоны, укрупненные проекты инфраструктурного обустройства, новые промышленные районы и др.).

Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие муниципальные практики» по номинациям «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» и «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» Минэкономразвития России совместно с Минфином России.

Поддержка создания и развития новых конкурентоспособных производств на основе современных технологий.

Активизация государственно-частного партнерства и формирование практики концессионных соглашений для реализации крупных инвестиционных и инновационных проектов. Разработка новых инвестиционных проектов в целях экономического роста района.

Обеспечение равного доступа как для крупных хозяйствующих субъектов, так и для мелких предпринимателей к товарам и услугам субъектов естественных монополий, государственным услугам с целью повышения экономической эффективности и конкурентоспособности всех предприятий.

Разработка консолидированных инфраструктурных схем, в составе которых взаимодействуют транспортные и инженерные каркасы, формируется оптимальное размещение объектов социального, производственного, коммунального и иного назначения для отдельных частей территории Красночетайского района.

Создание сбалансированной системы государственных, частных и государственно-частных институтов, обеспечивающей устойчивое развитие конкурентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса).

Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией. Включение сельскохозяйственных и промышленных предприятий Красночетайского района Чувашской Республики в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Оживление оборота сельскохозяйственных земель путем передачи муниципальных земельных долей и земельных участков эффективным сельхозтоваропроизводителям.

Формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности района.

Стимулирование притока в район квалифицированных кадров как в традиционные отрасли, так и в отрасли новой экономики, предоставление уникальных возможностей для самореализации в образовании, культурном развитии, предпринимательстве, научной и инновационной деятельности и других сферах.

Создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в сферу малого бизнеса с учетом сбалансированной территориальной экономической политики в области занятости населения.

Реализация инвестиционных проектов, способствующих расширению действующих производств, внедрению новых производственных технологий, созданию высокопроизводительных рабочих мест.

Механизм управления реализацией программы и ресурсное обеспечение

Механизмы реализации Программы социально-экономического развития Красночетайского района на 2021-2025 гг. представляют собой совокупность принципов, методов и инструментов управленческого воздействия на процесс социально-экономического развития района и применяемых органами местного самоуправления Красночетайского района для достижения стратегических целей. В основу механизмов реализации программы заложены ключевые принципы:

государственно-частного партнерства — устойчивое взаимовыгодное развитие партнерских отношений государства и предпринимательских структур на условиях четкого разделения компетенций, рисков и ответственности;

целеполагания — любое управленческое воздействие на процесс реализации программы должно способствовать достижению поставленных в ней целей;

иерархичности — реализация поставленных целей, задач, приоритетных направлений будет осуществляться поэтапно и на всех уровнях управления (муниципальном, на уровне организаций), каждый из которых обладает собственным кругом компетенций и, действуя в рамках собственных полномочий, способствует достижению конкретных задач и целей, поставленных в программе.

Корректировка осуществляется по мере необходимости и обеспечивается в зависимости от изменений состояния внешней и внутренней среды на основе системы индикаторов через внесение изменений в муниципальные программы Красночетайского района.

Актуализация программы производится по результатам ежегодного анализа хода ее реализации. Причинами изменения могут быть:

исключение из программы мероприятий (как неактуальных либо исполненных);

включение в программу новых мероприятий;

модифицированные мероприятия;

пересмотр плановых значений индикаторов, показателей и запланированных мероприятий исходя из достигнутых итогов социально-экономического развития муниципального района (городского округа) за предыдущий период.

Общий объем финансирования проектов за годы реализации комплексной программы составит 2333,12 млн рублей, из них из федерального бюджета — 825,16 млн рублей, из республиканского бюджета — 1212,34 млн рублей, из внебюджетных источников — 85 млн рублей.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность программы оценивается по степени достижения основных показателей социально-экономического развития муниципального района (города) и индикаторов оценки результатов программы.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

1. Cтроительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Аликово — Старые Атаи — а.д. «Сура» на участке км 20+638 — км 32+265. 2025 год. 5,14 км; 1 пешеходный переход. Проектные работы завершены.

2. Строительство наружного освещения и тротуаров автомобильной дороги Ядрин — Николаевское — Новые Атаи. 2026 год. 2,28 км. Проектные работы завершены.

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Красночетайского района. 2020-2022 годы. 148,8 км.

4. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Акчикасинском сельском поселении. 2024 год. 100 куб. м.

5. Строительство локальной станции водоподготовки на одиночной скважине с водопроводными сетями в Акчикасинском сельском поселении и Атнарском сельском поселении. 2024 год. 100 куб. м.

Печатается в сокращении. Полный текст — на сайте Минэкономразвития республики.

Красночетайский район образован в 1927 году. Сейчас в его состав входят 70 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских поселений. Административный центр района — село Красные Четаи.