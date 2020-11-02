Чувашский шартан попал в ТОП-10 конкурса «Вкусы России»

В ТОП-10 национального конкурса продуктовых брендов «Вкусы России» входит сейчас и чувашский шартан — за неделю всенародного онлайн-голосования он собрал более 8600 рейтинговых голосов. А в лидерах с 17 тысячами голосов пока идут большие бурятские «пельмени» — буузы. У других наших брендов результаты поскромнее. Почти на одном уровне идут цивильские пряники и чувашский мед (более 1190 и около 970 голосов соответственно). А у козьего молока из Чувашии пока лишь около 300 голосов. Напомним, отдать предпочтение тому или иному продукту можно до 2 декабря на сайте конкурса «Вкусы России». Проводится он впервые, и участвуют в нем более 500 региональных продуктов питания из 79 регионов России. Ко вчерашнему дню число голосов, отданных за вкусные бренды, превысило 530 тысяч.
Опубликовано: 25 ноября 2020 г.
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