Чувашский шартан попал в ТОП-10 конкурса «Вкусы России»

В ТОП-10 национального конкурса продуктовых брендов «Вкусы России» входит сейчас и чувашский шартан — за неделю всенародного онлайн-голосования он собрал более 8600 рейтинговых голосов. А в лидерах с 17 тысячами голосов пока идут большие бурятские «пельмени» — буузы. У других наших брендов результаты поскромнее. Почти на одном уровне идут цивильские пряники и чувашский мед (более 1190 и около 970 голосов соответственно). А у козьего молока из Чувашии пока лишь около 300 голосов. Напомним, отдать предпочтение тому или иному продукту можно до 2 декабря на сайте конкурса «Вкусы России». Проводится он впервые, и участвуют в нем более 500 региональных продуктов питания из 79 регионов России. Ко вчерашнему дню число голосов, отданных за вкусные бренды, превысило 530 тысяч.