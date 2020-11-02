Показали хороший уровень

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 10 по 15 ноября в Москве во Дворце спорта «Динамо» проходили чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике.

Чувашию на этих массовых и очень важных соревнованиях представили более 129 спортсменов от республиканской федерации фитнес-аэробики, которые боролись за право войти в сборную России.

Отрадно отметить, что сборная республики под руководством заслуженного работника физической культуры и спорта Чувашии Оксаны Вербиной составила достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам России.

Коллективы «Имидж» (возрастная категория 14-16 лет) в дисциплине «аэробика» и «Вихрь» (возрастная категория 11-13 лет) по «степ-аэробике» под руководством наставников Оксаны Вербиной и Ирины Мокеевой в упорной борьбе пробились в финал чемпионата России. В «ту же реку» вошли команды «Олимп» (возрастная категория 14-16 лет) тренера Евгения Шолкова и «Веста» (возрастная категория 11-13 лет) под руководством Ксении Сергеевой. Также в финал удалось пробиться воспитанникам Дениса Куртыгина в дисциплине «хип-хоп» в категории 5-9 человек и в большой группе. Представители Чувашии не только достойно выступили, но и привезли домой медали чемпионата России!

Команда «Свит Бейби» из Комсомольского района смогла завоевать бронзовые награды в дисциплине «аэробика 5 человек». А дуэт (мужчина и женщина) по хип-хопу из Чебоксар занял почетное второе место среди взрослых.

Условия пандемии не оказались препятствием для любителей спорта и танца. Все желающие могли насладиться происходящим посредством прямой трансляции в социальной сети Вконтакте или на видеохостинге YouTube, организованной Федерацией фитнес-аэробики России.

Добавим, что популярность фитнес-аэробики в Чувашии с каждым годом растет. Все больше жителей республики приобщаются к этому красивому и грациозному виду спорта.

 

Параллельно с чемпионатом и первенством России состоялись соревнования среди студентов по фитнес-аэробике, а также московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!». Фото из личного архива Оксаны Вербиной

Опубликовано: 18 ноября 2020 г.


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