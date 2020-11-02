Ко Дню чувашской вышивки проводится онлайн-эстафета

В этом году Глава Чувашии Олег Николаев своим указом учредил День чувашской вышивки. Кабинету министров поручено организовать и провести целый комплекс мероприятий в рамках нового праздника. Одним из таких мероприятий стал фоточеллендж «Сохраняя традиции».

Онлайн-эстафету проводит Дворец культуры «Салют». Ее участником может стать любой желающий — для этого нужно лишь отправить фотографию собственноручно вышитого в традициях национальной культуры изделия и короткий рассказ о нем на электронную почту ДК «Салют». Сделать это можно до 20 ноября, так что у читателей «Советской Чувашии», получивших номер в день его выпуска, еще есть время, чтобы принять участие в эстафете.

На сегодняшний день свои фотографии на почту учреждения культуры отправили 32 человека. Среди участников много студентов, они учатся на специальности «Народное художественное творчество» в Чувашском институте культуры и искусств. Участвуют в конкурсе и воспитанники дошкольных учреждений. В День чувашской вышивки, 26 ноября, будет опубликован видеоролик со всеми отправленными работами. Каждому, кто проявил активность и попробовал себя в создании чувашских национальных узоров, будет выдан сертификат участника.