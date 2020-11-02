Чебоксарские компании получат гранты от Ростуризма

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По результатам конкурса на получение грантов для развития туризма одними из победителей стали две чебоксарские организации — ООО «Транс-Тур» и ИП Казанцева Анна Георгиевна.

Всего на конкурс была подана 4061 заявка, 474 прошли отбор и стали победителями. В целях развития инфраструктуры и новых маршрутов для путешествий на софинансирование проектов правительство России выделило 1,2 млрд рублей. Максимальная сумма гранта не превысит 3 млн рублей, а их получатели вложат в свой проект часть собственных средств — не менее 30% от запрашиваемой суммы.

Опубликовано: 17 ноября 2020 г.


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