Наталья Яклашкина — лауреат Гран-при международного конкурса

Смотр лучших деятелей музыки «CA MAESTOSO» проходил с 20 октября по 5 ноября в дистанционном формате. Участвовали в нем музыканты из России и Турции, а председателем оргкомитета и конкурсного жюри стал российский профессор, академик Борис Тараканов. По результатам конкурса Наталья Яклашкина, дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы, заслуженный деятель искусств Чувашии, признана лучшей в номинации «Дирижирование». Кстати, Наталья является дочерью известного не только в нашей республике, но и во всей России дирижера, руководителя Чувашской академической симфонической капеллы Мориса Яклашкина.