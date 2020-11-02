Наталья Яклашкина — лауреат Гран-при международного конкурса

Смотр лучших деятелей музыки «CA MAESTOSO» проходил с 20 октября по 5 ноября в дистанционном формате. Участвовали в нем музыканты из России и Турции, а председателем оргкомитета и конкурсного жюри стал российский профессор, академик Борис Тараканов. По результатам конкурса Наталья Яклашкина, дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы, заслуженный деятель искусств Чувашии, признана лучшей в номинации «Дирижирование». Кстати, Наталья является дочерью известного не только в нашей республике, но и во всей России дирижера, руководителя Чувашской академической симфонической капеллы Мориса Яклашкина.
Опубликовано: 12 ноября 2020 г.
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