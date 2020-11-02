Голосовать надо за себя, а не «за того парня»

Иначе придется отвечать по закону.

Не только в США после выборов разгораются страсти и непримиримые соперники готовятся выяснять отношения в судах. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии Чувашии, Следственным управлением СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении нескольких членов участковой избирательной комиссии № 1523 Урмарского района (Мусирминское сельское поселение) где, по предварительным данным, имело место голосование «иными лицами не менее чем за 23 избирателей при проведении досрочного голосования».

Кроме того, в Урмарском районном суде назначено к рассмотрению гражданское дело по административному иску кандидата в депутаты Урмарского районного собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 12 Вячеслава Павлова к Урмарской территориальной избирательной комиссии об отмене результатов выборов по данному округу.

«Все началось с активной гражданской позиции кандидата Вячеслава Павлова, выдвинутого от «Единой России», — сообщил журналистам председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков. — Он проиграл другому кандидату, который был выдвинут в порядке самовыдвижения. Павлов не согласился с результатами выборов, начал собственное расследование и выяснил, что имели место факты, когда за избирателей голосовали иные лица».

По словам Александра Цветкова, уголовное дело возбуждено по статьям «Фальсификация избирательных документов» и «Фальсификация результатов выборов». Как следует из материалов уголовного дела, некоторые члены избирательной комиссии подделали заявления избирателей о желании проголосовать вне помещения для голосования. Затем взяли бюллетени, поставили отметки (пока неизвестно за кого) и за этих избирателей опустили бюллетени в ящики для голосования. Совершив тем самым уголовно наказуемое деяние.

«Это не единственный случай в Чувашии, у нас очень активно прошли выборы в органы местного самоуправления, соответственно нарушений хватает, — продолжил председатель ЦИК республики. — В настоящее время расследуется еще одно уголовное дело в отношении неустановленных лиц из состава членов Ибресинской территориальной комиссии. Ну и проводятся проверки еще как минимум в двух районах Чувашии. Так что возможно продолжение этой истории».

Со своей стороны ЦИК Чувашии оказывает следствию всю необходимую помощь. В случае подтверждения вины конкретных членов участковой избирательной комиссии будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении их полномочий.