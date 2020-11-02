«Богатыри» не дают повода усомниться в себе

12 ноября состоялся заключительный матч серии между хоккейными командами «Чебоксары» и «Красноярские рыси» в рамках Первенства ВХЛ.

Вот и подошел к концу для «богатырей» матчевый марафон — подопечные Александра Протаповича сыграли 8 встреч за 13 дней. Для любого спортсмена это серьезное испытание. Во что бы то ни стало, но «богатыри» должны были отдать все силы на последний матч.

…К радости любителей хоккея республики начало заключительной игры осталось за чебоксарцами. Массированные атаки «богатырей» привели к успеху — на шестой минуте защитник «Чебоксар» Егор Залитов дальним броском поразил сетку ворот соперника. Вторая шайба не заставила себя долго ждать. «Богатыри» отлично разыграли численное преимущество на площадке, и нападающий Кирилл Клопов довершил усилия партнеров хорошим броском. Красноярцы попытались изменить ход игры, поменяв вратаря. Они практически сразу отыграли один гол усилиями Сергея Чехова, но это была их единственная радость в тот вечер.

В дальнейшем игра проходила под контролем хозяев. Хотя у «рысей» и было несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но они ими не воспользовались.

В начале третьего периода «богатыри» рассеяли все сомнения по поводу победителя встречи. Сначала Антон Горбенко удачно сыграл на добивании, а через несколько минут жирную точку в игре поставил Александр Шипилов, который нанес отличный бросок после красивой комбинации. Итоговый счет 4:1 — «богатыри» одержали девятую победу подряд. «В своей команде отмечу Антона Горбенко, который выиграл пятак соперника, и вратаря Рому Голованова, который показал надежную игру», — поделился своим мнением после игры главный тренер «Чебоксар» Александр Протапович.

На данный момент «богатыри» занимают первое место в турнирной таблице Первенства ВХЛ, опережая ближайших преследователей из клуба «Динамо-Алтай» на 5 очков. Фото ВКонтакте