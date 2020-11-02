Спортшколу в Чебоксарах закрыли из-за аварийного состояния

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Приказ о прекращении эксплуатации здания спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию подписан в Минспорта Чувашии. Этот спортивный объект рядом со стадионом «Олимпийский» был построен в 1968 году, его площадь превышает 3 с половиной тысячи квадратных метров. Внутри здания расположены 25-метровый и детский плавательные бассейны, многофункциональный спортивный и два тренажерных зала.

В октябре 2020 года была проведена проверка технического состояния строительных конструкций, по результатам которой здание было признано аварийным и непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению. Тренировки спортсменов организованы на базе плавательных бассейнов СШОР № 3 и СШОР № 7 (Центр маунтинбайка), сообщают в Минспорта Чувашии.

А руководство спортшколы до 15 ноября должно предоставить в министерство предложения по разработке эскизного проекта нового здания спортивного комплекса, предусматривающего строительство 50-метрового плавательного бассейна.

Опубликовано: 11 ноября 2020 г.


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