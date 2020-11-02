Юнармейцы показывают себя

С 8 по 14 ноября в Ессентуках проходит финальный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста. В соревнованиях принимают участие команды из 23 регионов России. Чувашию представляет отряд юнармейцев Красночетайской школы.

В течение недели ребята пройдут нелегкую проверку своих навыков. Будущие призывники покажут себя в сборке-разборке оружия, метании гранаты, преодолеют трехкилометровую дистанцию по пересеченной местности. И пока они с честью выдерживают все испытания — по итогам четвертого дня Спартакиады в состязаниях по военной подготовке юнармейцы из Чувашии заняли второе место.