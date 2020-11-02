Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с Днем сотрудника органов внутренних дел

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Правопорядок, соблюдение закона, уважение прав и свобод граждан — эти основополагающие ценности общества находятся под надежной охраной профессионалов, сильных и мужественных людей, честных и преданных долгу сотрудников полиции.

Ваша доблестная служба во имя безопасности и спокойствия жителей Чувашии, круглосуточная готовность прийти на помощь достойна уважения.

Следуя традициям и лучшему опыту предшественников, применяя современные технологии и подходы, вы успешно справляетесь с вызовами времени, решаете важнейшую задачу — делаете Чувашию безопасным, спокойным и комфортным для жизни регионом.

Благодарю вас за добросовестность, принципиальность и ответственность в работе, за вклад в благополучие нашей родной республики.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел новых успехов в служении Родине, доброго здоровья, мира и всего самого наилучшего!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.


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