Названа самая читаемая чувашская книга столетия

Автор: Семен АлицевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это роман «Салампи» писателя Александра Артемьева. Определить книгу помогло интернет-голосование на сайте «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения», где были представлены произведения 100 чувашских писателей.

В десятке наиболее популярных книг: «Нарспи» Константина Иванова, «Свет в родном окне» Геннадия Волкова, «Черный хлеб» Мигулая Ильбека, «Детство» Марфы Трубиной и другие. В читательском опросе приняли участие более пяти тысяч человек. Свои голоса на сайте оставляли как жители Чувашии, так и уроженцы республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Самарской и других областей. Большую работу по продвижению опроса среди населения провели чувашские библиотеки, многие из которых получили благодарности и ценные призы.

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.


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