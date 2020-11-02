Три пьесы о великих

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

 

В Чувашском книжном издательстве вышла в свет книга Николая Сидорова «Пĕрремĕш учитель» (Первый учитель). Она стала победителем конкурса рукописей книг для детей и юношества, организованного Мининформполитики Чувашии в 2019 году.

В книгу, изданную тиражом 1000 экземпляров, вошли три пьесы о великих людях Чувашии. Самая объемная из них — «Никита Бичурин (Иакинф атте)». Драматург описывает детство, юность, зрелый возраст, годы испытаний и повседневные тяготы известного востоковеда. Пьеса «Пĕрремĕш учитель» рассказывает о просветителе чувашского народа Иване Яковлеве и его первых учениках. А «Слакпуç ачи» посвящена классику чувашской литературы Константину Иванову.

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.


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