Фотовыставка «Тӑван Ҫӗршыв» — Родина» открылась в Москве на Цветном бульваре

Фотовыставка «Тӑван Ҫӗршыв» — Родина», посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, открылась в понедельник, 2 ноября, на Цветном бульваре в Москве. Она проходит в рамках проведения Дней культуры Чувашской Республики в столице страны, сообщает Минкультуры Чувашии.

Экспозиция состоит из 32 фоторабот, которые показывают историю и современность республики: достопримечательности столицы Чувашии, живописные просторы Волги, традиции чувашского работа, национальный костюм, древние рунические символы. Также представлены репродукции картин художников из фондов Чувашского государственного художественного музея.

В Москве выставка пробудет до 29 ноября, а затем переедет в Чебоксары на площадь Республики.

«Гости из Москвы и так нередко посещают Чувашию. Но нам важно рассказать о родном крае как можно больше. Выставка «Тӑван Ҫӗршыв», открывшаяся в Москве в эти дни, поможет нам в этом», — прокомментировал событие Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, что в августе Глава Чувашии Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили укрепление партнерства между регионом и столицей страны. Достигнутые договоренности закреплены соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В частности, стороны договорились о проведении Дней Чувашии в Москве.

Фото: Министерство культуры Чувашии