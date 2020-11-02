В Цивильске фура не пропустила пешехода

Житель Цивильска получил смертельные травмы на регулируемом пешеходном переходе…

Вечером 6 октября на автодороге «Волга» водитель автомашины «МАН» с прицепом совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на «зеленый». Следом за мужчиной шла его пожилая мама, которая в силу возраста немного замешкалась, что спасло ее от увечий. Самого же 42-летнего жителя Цивильска с множественными травмами доставили в больницу, где две недели спустя он скончался.

По словам водителя фуры, следовавшего с грузом из Татарстана в Тверь, он торопился проскочить перекресток, хотя светофор уже предупреждал о смене сигнала на «красный», и поздно заметил прохожего, шагнувшего на переход. Такое с 52-летним казанцем, имеющим немалый водительский стаж, произошло впервые. Во время ДТП он был трезв. Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» в отношении предполагаемого виновника наезда возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).