Указом Главы Чувашии от 21 октября 2020 года присвоены почетные звания:
«Заслуженный врач Чувашской Республики» Ивановой Антонине Львовне — главному врачу Городской клинической больницы № 1, г. Чебоксары, Мижееву Михаилу Борисовичу — заведующему оториноларингологическим отделением № 1 — врачу-оториноларингологу Больницы скорой медицинской помощи;
«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» Мурашкину Николаю Александровичу — начальнику участка Тобурдановского участкового лесничества Канашского лесничества, Рузавину Ивану Ивановичу — начальнику участка Безднинского участкового лесничества Алатырского лесничества;
«Заслуженный механизатор Чувашской Республики» Григорьеву Александру Ивановичу — трактористу СХПК имени Карла Маркса, Вурнарский район, Филиппову Станиславу Витальевичу — трактористу-машинисту СХПК «Новый путь», Аликовский район, Яковлеву Олегу Николаевичу — трактористу ООО Агрофирма «Санары», Вурнарский район;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Аврелькину Дмитрию Анатольевичу — ветеринарному врачу ЗАО «Батыревский»;
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Боровковой Валентине Георгиевне — заведующей отделом обслуживания Централизованной библиотечной системы Комсомольского района;
«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Николаеву Владимиру Яковлевичу — начальнику участка КИПиА ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»;
«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Степанову Леониду Васильевичу — начальнику отдела экономики администрации Цивильского района.
За работу на благо республики
Указом Главы Чувашии от 21 октября 2020 года присвоены почетные звания: