Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Центробанка и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов. Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что во многом связано с курсовой динамикой.
На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Опубликовано: 2 ноября 2020 г.


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