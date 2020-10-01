Чувашия в топе читающих регионов

Проект от нашей республики стал финалистом шестого Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Участвовали в нем более 80 областей и республик страны, предложивших вниманию жюри свои самые значимые литературные проекты за 2019-2020 годы. От Чувашии был представлен виртуальный проект Национальной библиотеки «Чувашская Республика: летопись столетия», реализованный к 100-летию образования Чувашской автономной области. В него вошли виртуальная выставка-сайт, информационная акция «100 фактов о Чувашии», читательский референдум «Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия» и библиотечный онлайн-диктант «Страна моя — Чувашия». Юбилейный проект в итоге попал в Топ-20 конкурса, наряду с проектами Москвы и Московской области, Красноярского края и других регионов страны.
Опубликовано: 28 октября 2020 г.
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