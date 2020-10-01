АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ

председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

«Необходима единая система учета лесных ресурсов. По данным Рослесинфорга, ведущей лесоучетной организации страны, входящей в систему Рослесхоза, сегодня только в 12 регионах достоверность и полнота данных о количественных и качественных характеристиках лесов составляют 100 процентов. Общая площадь полностью учтенных лесов на территории Белгородской, Ивановской, Курской, Липецкой, Московской, Тульской, Калининградской, Самарской областей, Чувашской Республики, а также республик Адыгея, Марий Эл и Татарстан насчитывает около 8 миллионов гектаров. А свежими сведениями о лесоустройстве располагают лишь 443 из 1469 российских лесничеств».