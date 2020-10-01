Ансамбль песни и танца приступил к репетиции грантового проекта «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай»

Предварительный показ одного из фрагментов уже прошел в новочебоксарском ДК «Химик».

В основу композиции грантовой программы Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца легли сохранившиеся письма, дневники и воспоминания строителей «Сурского рубежа». Официальная премьера спектакля состоится в мае — июне 2021 года. «Это совершенно новая и необычная программа. В балетной части будут представлены новые хореографические номера. Ключевой фигурой постановки станет образ женщины-матери, которая благодаря безграничной силе любви, терпению и мужеству преодолевает все испытания судьбы во имя Победы», — приоткрывает завесу тайны автор и режиссер-постановщик Елена Егелеева. Цель проекта — увековечить историческую память о трудовом подвиге чувашского народа.

СПРАВКА «СЧ» Официальный показ фрагмента из грантового проекта «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» состоится 28 октября в театре оперы и балета.

Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца получил на осуществление проекта грант в размере 2,8 млн рублей.

Сюжетная линия будет раскрываться через тематические блоки, посвященные важным историческим моментам, а звуковое оформление и видеоряд позволят зрителю заглянуть в далекие 1941-1942 годы, ощутить холодную зиму и окунуться в суровые реалии военных лет. Лирические композиции на чувашском языке, строки из писем, воспоминания участников событий строительства Сурского рубежа — все это дополнит картину происходящего на сцене.

Также акцент будет сделан на эпизодах в исполнении балета, в которых отражена жизнь чувашского народа в военное время. Особая роль в спектакле отведена хору ансамбля — его голос передаст звуки природы, станет «голосом» людей и «голосом» войны.

В спектакле планируется задействовать около 100 человек. Сейчас идет активная подготовка хореографических номеров, над которыми работает хореограф–балетмейстер, лауреат международных конкурсов Анастасия Мужикова. Во фрагменте для показа задействован женский балет.

Фото Полины Кузьминой (ДК «Химик»)

По словам режиссера постановки в проекте будут использованы реальные письма, дневники и воспоминания участников строительства «Сурского рубежа».