В сентябре количество выданных кредитов по сельской ипотеке выросло более чем вдвое

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В значительной мере рост популярности связан с выделением Россельхозбанку дополнительных лимитов на реализацию программы льготной сельской ипотеки. По расчетам банковских специалистов, с учетом имеющихся в этом году лимитов в Чувашии улучшить свои жилищные условия с использованием сельской ипотеки смогут еще порядка 600 семей. На текущий момент этих лимитов достаточно для всех желающих получить кредит.
Сельская ипотека в Чувашии стала доступна для жителей республики в 2020 году. При этом, согласно решению республиканских властей, для отдельных категорий заемщиков льготный кредит выдается по сниженной ставке. Для многодетных семьей с тремя и более детьми эта ставка равна 0,1%, для работников АПК и ветеринаров — 0,5%, для работников социальной сферы, потребительской и сельскохозяйственной кооперации — 1%, муниципальных служащих — 0,5%. Разница между тремя процентами и сниженной ставкой компенсируется за счет бюджета Чувашии.

Опубликовано: 21 октября 2020 г.


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