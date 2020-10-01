29 октября комсомолу Чувашии исполняется 100 лет

Друзьям, товарищам — вожакам комсомола и всем комсомольцам в городах и районах Чувашии

Дорогие друзья, товарищи!

Чувашский республиканский Совет «Воспитанники комсомола — Мое отечество», оргкомитет «Комсомолу Чувашии — 100 лет» в связи со сложившейся обстановкой с КОВИД-19 приняли решение не проводить республиканский вечер-встречу комсомольцев в Чебоксарах и рекомендуют своим единомышленникам в городах и районах также воздержаться от массовых мероприятий в этот день. Мы предлагаем:

традиционный республиканский вечер-встречу перенести на 29 октября 2021 года;

организовать поздравление бывших комсомольцев в вашем городе или районе через средства массовой информации муниципалитетов, персонально лично или по телефону, через WhatsApp, Viber, по Skype;

по вашему усмотрению, с учетом обстановки на местах, провести встречи бывших комсомольских вожаков и активистов вашего города или района с минимальным количеством участников и с соблюдением рекомендуемых мер безопасности.

С наступающим праздником, друзья!

Активной жизненной позиции, интересных дел, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Главное, ребята, сердцем не стареть! До встречи.

Председатель Совета Анатолий Леонтьев