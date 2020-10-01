29 октября комсомолу Чувашии исполняется 100 лет

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Друзьям, товарищам — вожакам комсомола и всем комсомольцам в городах и районах Чувашии

Дорогие друзья, товарищи!
Чувашский республиканский Совет «Воспитанники комсомола — Мое отечество», оргкомитет «Комсомолу Чувашии — 100 лет» в связи со сложившейся обстановкой с КОВИД-19 приняли решение не проводить республиканский вечер-встречу комсомольцев в Чебоксарах и рекомендуют своим единомышленникам в городах и районах также воздержаться от массовых мероприятий в этот день. Мы предлагаем:

  • традиционный республиканский вечер-встречу перенести на 29 октября 2021 года;
  • организовать поздравление бывших комсомольцев в вашем городе или районе через средства массовой информации муниципалитетов, персонально лично или по телефону, через WhatsApp, Viber, по Skype;
  • по вашему усмотрению, с учетом обстановки на местах, провести встречи бывших комсомольских вожаков и активистов вашего города или района с минимальным количеством участников и с соблюдением рекомендуемых мер безопасности.

С наступающим праздником, друзья!
Активной жизненной позиции, интересных дел, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Главное, ребята, сердцем не стареть! До встречи.

Председатель Совета Анатолий Леонтьев

Опубликовано: 21 октября 2020 г.


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