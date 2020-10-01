В Чувашии может появиться Экологический атлас

При изучении различных экологических дисциплин в вузах республики до сих пор используется Атлас сельского хозяйства ЧР, выпущенный в далеком 1974 году. Назрела необходимость подготовки нового специализированного издания, которое будет востребовано специалистами в области охраны окружающей среды, а также массовым читателем в условиях растущего интереса к качеству среды обитания.

16 октября в Минприроды республики состоялось заседание рабочей группы по изданию нового учебного пособия. Предполагается, что атлас будет представлять собой иллюстрированное комплексно-картографическое справочное издание о природных явлениях, объектах и сообществах региона, их экологическом состоянии, воздействующих на природу и ее компоненты факторах, источниках загрязнения окружающей среды.