В Чувашии может появиться Экологический атлас

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При изучении различных экологических дисциплин в вузах республики до сих пор используется Атлас сельского хозяйства ЧР, выпущенный в далеком 1974 году. Назрела необходимость подготовки нового специализированного издания, которое будет востребовано специалистами в области охраны окружающей среды, а также массовым читателем в условиях растущего интереса к качеству среды обитания.
16 октября в Минприроды республики состоялось заседание рабочей группы по изданию нового учебного пособия. Предполагается, что атлас будет представлять собой иллюстрированное комплексно-картографическое справочное издание о природных явлениях, объектах и сообществах региона, их экологическом состоянии, воздействующих на природу и ее компоненты факторах, источниках загрязнения окружающей среды.

Опубликовано: 19 октября 2020 г.


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