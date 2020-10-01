17 октября по всей России и во многих странах мира пройдет Тотальный диктант

Из-за коронавируса его перенесли с весны на осень.

В Чувашии акция грамотности стартует в 14 часов на пяти площадках — Музей космонавтики в Шоршелах, ЧГУ имени И.Н. Ульянова (Университетская, 38), «Точка кипения» ЧГУ имени И.Н. Ульянова (Московский проспект, 29), Национальная библиотека и новочебоксарская гимназия № 6. В это же время подключатся к акции и те, кто выбрал вариант #пишем дома — диктовка для них пройдет на сайте Тотального диктанта. Ну а люди, решившие написать текст диктанта онлайн, сами выберут удобное для себя расписание — в 8, 11, 14 и в 23 часа на сайте будут диктовать четыре разные части диктанта.

Напомним — чтобы написать диктант на площадках, надо зарегистрироваться через сайт totaldict.ru. Сделать это можно и в пятницу, и утром в субботу — если останутся свободные места (кстати, вчера вечером на нескольких площадках они еще были). Ну а люди, планирующие написать диктант дома, в пятницу еще смогут получить замечательные фирменные ручки и бланки Тотального диктанта — выдадут их в Национальной библиотеке и в новом корпусе ЧГУ.

КСТАТИ Как сообщает координатор акции Андрей Обжогин, в этом году в республике к Тотальному диктанту подключатся и несколько исправительных учреждений УФСИН по Чувашии. По предварительным данным, писать тексты там будут около ста человек.