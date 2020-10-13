В Чебоксарах прошла выставка-раздача бездомных животных «Дорога домой»

На залитой солнцем площадке этнокомплекса «Амазония» собралось много народу. Расставили столы и стулья, привезли кошек в специальных переносках, привели на поводках собак. Чуть в стороне расположилась площадка для детского творчества и сцена, где ученицы школы № 20 — представители волонтерского отряда «Апельсины» провели танцевальный флешмоб, дети рассказывали наизусть стихотворения.

Для четырехмесячного щенка Ариши этот день стал знаменательным — его забрала школьница Юлия Никанорова. Полтора месяца назад волонтеры спасли Аришу из рук живодеров, после чего долго выхаживали и откармливали. Поначалу она и ее сестра Эмми были очень исхудалыми и изможденными, Ариша весила всего 2,6 кг. Сейчас ее вес чуть ли не вдвое больше.

В выставке-раздаче приняли участие общественная организация помощи бездомным животным «Усатые-полосатые», фонд защиты животных «Умка», приют «Право на жизнь», волонтерская организация «Барбоскин» и эко-отряд «Шаг вперед». А организатором акции выступила волонтерская организация «Поколение милосердия». Благодаря этой выставке новый дом обрели два щенка и три кошки.

Как рассказала Наталья Кокорина, руководитель волонтерского движения «Поколение милосердия» и организатор выставки-раздачи, очень важно не только пристраивать питомцев в хорошие руки, но и объяснять детям и взрослым, как животные становятся бездомными. Для этого Натальей и был создан этот. «Мы ходим по школам, проводим уроки для детей, — рассказывает Наталья, — а также посещаем промзоны и стройки и объясняем, насколько важно заниматься стерилизацией собак и кошек».

Без стерилизации численность бездомных животных увеличивается в геометрической прогрессии. И это при том, что кошки и собаки — животные исключительно домашние, то есть даже выброшенные из уютных домов своими эгоистичными хозяевами, они все равно будут стремиться к людям, жить у магазинов и на промзонах, где их подкармливают.

Большое число бездомных кошек и собак — серьезная проблема и для людей, и для самих животных. Собаки, собравшиеся в стаю, нередко наводят страх на местных жителей. Бездомным животным трудно найти пропитание, особенно если речь идет о недавно родившихся щенках и котятах. Им сложно переносить зиму, справляться с многочисленными болезнями. Поэтому гораздо проще и гуманнее по отношению к животным просто не допускать увеличения их численности — вовремя отлавливать и стерилизовать. Кстати, миф о том, что после кастрации кошки и собаки становятся пассивными, не соответствует действительности, говорит Наталья Кокорина.

К сожалению, заботы о выброшенных животных чаще всего ложатся на плечи волонтеров, которые спасают, лечат, содержат животных за свой счет и за счет пожертвований. Им звонят с просьбами забрать животное, которое вдруг надоело, либо пристроить куда-нибудь котят. Гораздо проще предотвратить появление потомства, и решить проблему еще до ее появления.

Волонтеры — такие же люди, как и мы, только более ответственные. Они не получают зарплату, за свой счет арендуют помещения, тратят деньги на еду для животных, их содержание и лечение, дежурят рядом с больными, убирают за ними. «Мы пытаемся решить проблему с бездомными животными, сократить численность, стерилизуем, спасаем, а безответственные владельцы только подкидывают нам работу», — делится Наталья Кокорина.

Стерилизация животных может и выглядит для кого-то делом противоестественным, но не стоит забывать, что кошки и собаки уже давно не живут в естественной среде. Их среда обитания — человеческий дом, и если у вас нет возможности прокормить потомство, которое принесет ваш домашний любимец, лучше стерилизуйте его или хотя бы не допускайте самовыгула. Мы ответственны за тех, кого приручили и обязаны заботиться о них и их потомстве.

Фото Натальи Кокориной

Эти симпатичные щенки своих хозяев пока, увы, не нашли…