В Чувашии пройдет VI сельский кинофестиваль

Об этом сообщают в Государственной киностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации. Кинофорум, посвященный 75-летию Великой Победы, по традиции проведут в пяти районах Чувашии.

Откроется кинофестиваль 19 октября в Чебоксарском районе, затем киноэстафету примут жители Янтиковского, Батыревского, Козловского районов, а завершит он свою работу 23 октября в Моргаушском районе.

В программе праздника кино запланированы показы документальных и художественных фильмов из фонда Госкиностудии «Чувашкино», концертные программы и встречи, награждение самых активных участников кинофестивалей прошлых лет.

Напомним, первый сельский кинофестиваль с успехом прошел в Чувашии в 2015 году. Площадками его проведения стали Ядрин, Цивильск, Моргауши, Кугеси и Аликово.